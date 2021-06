Wybren van Haga ziedend na blokkade op LinkedIn: ‘We zijn in dit land hard op weg naar een dictatuur!’

Tweede Kamerlid Wybren van Haga is laaiend dat social medium LinkedIn zijn account tijdelijk heeft afgesloten. Aan journalisten meldt het afgelopen maand van Forum voor Democratie afgesplitste Kamerlid dat hij denkt dit Nederland flink op weg is een autocratie te worden: “Als we meningen van volksvertegenwoordigers gaan blokkeren zijn we in dit land hard op weg naar een dictatuur,” aldus een boze Van Haga: “Doen social mediagiganten de vrijheid van meningsuiting nu in de uitverkoop?”

De fractievoorzitter van de Groep Van Haga vindt sowieso dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil, maar dat parlementariërs daar nog eens een streepje voor in hebben: ‘Het blurren van politici is een absolute no-go,’ laat hij weten.

Van Haga hoopt dat LinkedIn na de berichten van zijn kant de blokkade van zijn profiel opheft. Gebeurt dat niet, dan beraadt hij zich op een gang naar de rechtbank. In de tussentijd moet de politiek alvast ingrijpen bij bedrijven als LinkedIn, denkt hij: “Tijd om ze keihard aan te pakken!”

Mijn account is verwijderd door @LinkedIn.

Beïnvloeding van de politiek en het democratische proces door dit soort bedrijven is inmiddels een groot probleem geworden.

Tijd om ze keihard aan te pakken!@blckbxnews @OmroepON @DDStandaard @cafeweltschmerz #1984ishere pic.twitter.com/jXNYfrQnCL — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) June 7, 2021

