Yay! Het OMT wil Nederland vanaf 26 juni mondkapjesVRIJ maken. Nou ja, toch niet helemaal

Tijd voor feest, jongens! Want het Outbreak Management Team – het team bureaucraten dat als “experts” de rest van Nederland al tijden de wet voorschrijft – heeft een nieuw advies voor het kabinet: geen mondkapjes meer vanaf 26 juni! Yes! Nou ja… behalve dan op het vliegveld en in het openbaar vervoer. Dus oké, eigenlijk toch niet mondkapjesvrij. Maar slechts, eh, “mondkapjesbeperkter.”

De Telegraaf heeft groots nieuws voor Nederlandse burgers; voor al die mensen die knettergek worden van die walgelijke mondlappen die je het ademen bijkans onmogelijk maken. Duizeligheid. Hoofdpijn. Je zet die dingen een paar uur op, en het lijkt goddomme wel alsof iemand je een klap op je hoofd heeft gekregen.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Maar binnenkort hoeft dat dus niet meer. Gelukkig! Weg ermee!

Nou ja, behalve als je met het openbaar vervoer reist én op het vliegveld. Dan moeten die helse dingen nog wél op. Want daar is het natuurlijk hartstikke niet veilig, in tegenstelling tot al die plekken waar het virus niet meer durft te komen zoals supermarkten. Of zo.

En kijk! Het OMT heeft ook een advies wat betreft de volstrekt willekeurige 1,5-meterregel, die om hilarische redenen wordt ingezet in de strijd tegen een virus dat zich via de lucht verspreidt (voor de social media giganten weer gaan straffen: dat is een link naar The Lancet, het meest “gerenommeerde en gerespecteerde” medisch-wetenschappelijke tijdschrift op aarde).

Die regel, die moet dus blijven. Minimaal tot half augustus. Tot die tijd mogen mensen ook bijvoorbeeld weer naar kantoor, als dan maar wel de helft van het personeel maximaal aanwezig is én de anderhalvemeterregel gewaarborgd wordt. Dank, almachtig OMT, dat je ons vrije burgers toestemming geeft op een normale manier in ons onderhoud te voorzien!

Ondertussen zijn miljoenen en nog eens miljoenen Nederlanders gevaccineerd. GEVACCINEERD. Met een vaccin dat volgens de internationale wetenschappelijke informatie ook heel duidelijk beschermd tegen “alle varianten” die in omloop zijn. Maar al die miljoenen Nederlanders mogen dus wel maximaal met de helft naar kantoor… en moeten ook nog eens mondkapjes op in het OV, en anderhalve meter afstand bewaren. Gekkigheid.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hallo, kunnen we even wakker worden in Den Haag? Doe eens álle belachelijke regels afschaffen? Nederland wil geen “nieuw normaal,” met hier dan weer wel, en daar dan weer geen mondkapjes. We willen het oude normaal terug. En snel een beetje!