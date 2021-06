Zihni Özdil gaat los na NPO-ontslag Fidan Ekiz: ‘Ze hebben allemaal een stronthekel aan allochtonen die niet zielig willen zijn’

Voormalig GroenLinks-Tweede Kamerlid Zihni Özdil is he-le-maal klaar met de NPO specifiek, en het linkse denken over allochtonen in het algemeen. Want, zegt hij in een nieuwe vlog, al die mensen hebben een onbeschrijfelijke spuughekel aan allochtonen met de moed een “eigen mening” te hebben. En als je “niet zielig” gevonden wilt worden als allochtoon, haten ze al helemaal.



Zihni Özdil is naam aan het maken als opiniemaker. Veel mensen vinden dat hij een verfrissend geluid heeft. Hij is namelijk links, maar niet politiekcorrect. Veertig jaar geleden was dat normaal – maar zo ver moeten we wel teruggaan om dat soort geluiden te vinden. Want sindsdien is het één grote politiekcorrecte bende op links. En een ieder die daar tegen in durfde te gaan werd systematisch eruit gewerkt.

In zijn nieuwe vlog laat Özdil geen spaan heel van de NPO en linkse mensen in het algemeen vanwege hun behandeling van allochtonen. Hij was, zegt hij, namelijk “best wel fan” van het programma De Vooravond, gepresenteerd door Fidan Ekiz en Renze Klamer. Want ja, er was entertainment bij dat programma, maar “het knetterde” inhoudelijk af en toe ook “omdat daar de onNederlandse traditie was dat presentatoren ook af en toe hun mening gaven” (LOL! WAT?)

“Sterker nog, dat is helemaal niet waar,” corrigeert Özdil zichzelf dan ook. “Dat doen presentatoren vaak genoeg alleen was het Fidan die een kleurtje heeft en niet volgens de progressieve normen een zieligheidsverhaal heeft. ‘Oh ik ik heb een kleurtje, ik ben zielig, geef me subsidie.’ Nee, Fidan staat in haar eigen kracht en wanneer ze dat nodig acht geeft ze kritiek op haar eigen groep.”

“Je hoeft het niet met haar eens te zijn, maar ik vind dat verfrissend,” aldus Özdil. “Dat hebben we nodig in dit land.

Maar daar denken ze bij de NPO dus heel anders over. “Het grappige is, dit moeten jullie echt van mij geloven. Ik heb in de top gezeten van de progressieve bastions van Nederland: in de massamedia, in de wetenschappen aan universiteiten, én in de politiek. Er is één gemene deler van wit progressief Nederland: ze hebben allemaal een stronthekel aan allochtonen met een eigen mening die niet zielig willen zijn. Hun grootste strijd is daar tegen.”

“Wanneer dat gebeurt schuwen ze ook geen enkel middel. Lang verhaal kort, daarom moest Fidan opeen oprotten. Ze werd niet eens op de hoogte gesteld. Renze Klamer ook, haar co-presentator. Ze werden een soort van ‘teringhonden’ genoemd, wegwezen.”

Zo, die kan de NPO in zijn witte, progressieve zak steken!