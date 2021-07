700 gezinnen Valkenburg ontheemd na watersnoodramp in Limburg

In het Limburgse stadje Valkenburg zijn als gevolg van de watersnoodramp 700 gezinnen (al dan niet tijdelijk) hun huis kwijt. Door vocht en waterschade kunnen veel gezinnen in het historische en toeristische stadje wekenlang hun huizen niet meer in. De gemeente Valkenburg is naarstig opzoek naar tijdelijke opvang voor deze mensen.

Veel slachtoffers die nog niet naar huis terug kunnen worden momenteel nog opgevangen bij familie, kennissen en in hotels. Maar een woordvoerder van de gemeente Valkenburg aan de Geul laat tegenover de regionale omroep L1 weten dat dit slechts een oplossing is voor de korte termijn.

“De mensen zagen na het zakken van het water dat hun woningen zoveel schade hebben, dat ze er voorlopig niet terug kunnen. Ook zit er veel vocht in de huizen, dat moet er eerst uit.”

Om zoveel mogelijk mensen sneller hulp te kunnen bieden heeft de gemeente Valkenburg een speciaal e-mailadres in het leven geroepen waar mensen die hulp kunnen bieden zich kunnen aanmelden. Dat kan via het mailadres: wateroverlast@valkenburg.nl.