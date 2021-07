Aad de Mos wil liever Henk ten Cate als nieuwe bondscoach dan een buitenlander

Aad de Mos vindt het onbegrijpelijk dat directeur topvoetbal bij de KNVB Nico-Jan Hoogma en technisch commissaris Han Berger bereid zijn om “over de landsgrenzen te kijken” in hun zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De prominente voetbalkenner noemt dat “een grove schande.”

Leo Beenhakker vindt het allemaal wel best, aldus De Telegraaf. Als er in Nederland geen geschikte coach is – of als geschikte Nederlandse coaches niet willen – dan kan er prima gekeken worden in andere lande. “Kwaliteit is de norm,” zegt hij daarover.

De MOS denkt daar héél anders over. De KNVB zou zich, zegt hij, “volledig voor schut zetten” door een buitenlanders in te huren voor deze rol.

Hij heeft ook al een idee. Zo zou de naam van Henk ten Cate rondzingen, in combinatie met rechterhand Ruud Gullit. “Met de aanstelling van Henk en Ruud zou ik heel goed kunnen leven,” zegt De Mos. “Het is een wet in de voetballerij dat je na een democratische coach een autoritaire trainer moet aanstellen. Frank was van de dialoog. Laat nu maar iemand de harde hand hanteren.”

Of de spelers van het nationale elftal dat met hem eens zijn is nog maar de vraag.