Advocaat ISIS-vrouw waarschuwt: ‘Deze vrouwen ontsnappen uit kampen, instanties willen het stilhouden’

Nederland is een van de weinige landen die ISIS-vrouwen niet uit Syrië terughaalt, toch komen ze ons land binnen. Jeffrey Jordan vertegenwoordigt als advocaat een van die ISIS-vrouwen die ‘onder de radar’ is teruggekeerd in Nederland. Volgens hem willen de instanties terugkerende vrouwen het liefst stilhouden.

Terwijl landen als België en Frankrijk actief ISIS-vrouwen terughalen, gaat de Nederlandse overheid daar niet in mee. Wat Grapperhaus betreft moeten die vrouwen zelf maar zien te regelen hoe ze op het Nederlandse consulaat terechtkomen, en dat doen ze ook. Deze vrouwelijke Syriëgangers krijgen hulp van smokkelaars, die worden gefinancierd door ISIS-sympathisanten.

Volgens de advocaat promoot de Nederlandse overheid hiermee illegale praktijken door ze niet zelf op te halen. Een creatief argument, dat wel, maar volstrekt belachelijk. Eigenlijk is er helemaal niet zo’n groot probleem.

De ISIS-vrouwen die terugkomen naar Nederland worden direct opgepakt en berecht. Daar zit voor de Nederlandse samenleving het probleem dus niet (behalve als de straffen te laag zijn natuurlijk). Waar deze advocaat moeite mee heeft, is het feit dat die vrouwen een gevaarlijke reis af moeten leggen naar het consulaat om naar Nederland te kunnen komen. Mooi, laat ze die reis maar fijn afleggen!

Terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel zegt tegen EenVandaag dat er van zo’n 15 vrouwen bekend is dat ze een vluchtelingenkamp zijn ontvlucht.

“Door een houding aan te nemen: ‘we don’t want to know’, daarvan weten we dat dat in het verleden heeft geleid tot verschrikkelijke terroristische aanslagen. Dus als je wegkijkt van deze groep vrouwen en geen actie onderneemt, dan neem je een veiligheidsrisico.”

Ja ammehoela! Als ze hier in Nederland berecht worden en een fop strafje krijgen, omdat nauwelijks kan worden aangetoond wat ze hebben misdaan, dan schieten we er ook niets mee op. Sterker nog, de kans dat ze in de gevangenis nog verder radicaliseren is dan alleen maar groter, vooral als je ze toegang tot hun kinderen ontzegt. We moeten eens wat minder naïef zijn tegenover dit soort jihadisten.