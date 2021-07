Amsterdamse SP-wethouder stapt op na ‘patroon van grensoverschrijdende opmerkingen’ die hij zelf bagatelliseert

De Amsterdamse SP-wethouder Ivens heeft zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. In een brief legt hij uit dat hij “grensoverschrijdende opmerkingen” heeft gemaakt richting vrouwelijke medewerkers. En hoewel het hier gaat om een klachtenregen, meent hij toch te moeten benadrukken dat het allemaal wel meeviel.

Ivens presteert het in zijn brief (.pdf) aan de gemeenteraad om de klachten te erkennen, maar ze tegelijkertijd te bagatelliseren. Hij zegt:

“Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd dat de gedragingen variëren in ernst maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn. De verzwarende factor hierbij is dat de ongepaste gedragingen een patroon vormen.”

‘Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, maar omdat ik het zo vaak deed is het wel een probleem’, is wat hij hier dus eigenlijk zegt. En hoewel hij niet wil specificeren wát hij nou precies heeft gezegd, buiten dat het hier gaat om opmerkingen die als “overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend” werden ervaren, valt het volgens anderen die naar zijn ‘incidenten’ hebben gekeken dus allemaal wel mee. Dat is echt een excuus van niks.

Kijken we echter naar de brief (.pdf) die burgemeester Halsema naar de gemeenteraad heeft gestuurd, dan zien we een héél ander beeld. Daaruit blijkt namelijk dat Ivens meerdere schunnige mailtjes heeft gestuurd naar ambtenaren en daarop is aangesproken.

In 2019 kreeg Halsema hierover al een signaal binnen, waarna ze Ivens ook had aangesproken. En in 2020 ontving ze nóg eens vijf signalen, waarna ze opnieuw overging tot actie en afspraken heeft gemaakt met Ivens én dit deelde met de medewerkers in kwestie. Begin 2021 hebben opnieuw vier medewerkers aan de bel getrokken en dit keer een formele melding gedaan. Ivens blijkt dus behóórlijk hardleers (en, zonder het gedrag goed te willen praten, ook nog eens dom genoeg om dit over de mail te blijven doen).

Het heeft dus minimaal twee jaar geduurd en Ivens heeft alle kansen gehad om te kappen met zijn smerige opmerkingen, maar ziet nu dus eindelijk in dat het wellicht, héél misschien, mogelijk tóch verkeerd was wat hij heeft gedaan. De ambtenaren zijn nu in ieder geval van hem en zijn vieze mailtjes af!