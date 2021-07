Anti-gas premier Rutte blijkt jokkebrok: had wel degelijk contact met Rusland over gasprojecten

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte heeft, voor de zoveelste maal, de Tweede Kamer om de tuin geleid. Tegenover de Kamer heeft hij gezegd dat er geen intensief contact was tussen Nederland en Rusland over energieprojecten, maar dit blijkt lariekoek te zijn. Terwijl we in Nederland worden opgescheept met een energietransitie waar aardgas geen rol in gaat spelen heeft Rutte in de achterkamertjes wel degelijk afspraken gemaakt met Ome Poetin over gasprojecten.

Uit onderzoek van Follow the Money en The Investigative Desk blijkt dat Rutte opnieuw de Kamer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Er hebben namelijk wel degelijk gesprekken plaatsgevonden tussen Nederlandse topambtenaren en Rusland over gezamenlijke energiebelangen, waaronder over gas, olie en waterstof. En ondertussen heeft het kabinet in de Tweede Kamer bijna dagelijks herhaald dat gas taboe is verklaard in Nederland.

Eerder dit jaar werd de premier al op de vingers getikt omdat bleek dat het kabinet de Werkgroep Energie in 2017 had herstart, terwijl dit juist eerder vanwege MH17 was stopgezet. Nu blijkt dat Rutte opnieuw zakelijke belangen boven andere belangen plaatst.

De SP, PvdA en GroenLinks spreken schande van de houding van de premier en vragen een debat aan. Want opnieuw blijkt dat Rutte de Kamer foutief heeft geïnformeerd – de grote vraag is natuurlijk of dit opzettelijk was. En kijkend naar het verleden, en met het oog op de jarenlang heersende Rutte-doctrine, zal dit niet simpelweg een ‘foutje’ zijn.

En zo blijkt maar weer eens dat de Tweede Kamer voor de zoveelste keer om de tuin is geleid. Waar men in het demissionaire kabinet enkele maanden geleden nog sprak over een nieuwe bestuurscultuur en de nodige veranderingen, wordt opnieuw bevestigd dat dit allemaal loze beloftes waren. Er is na de hele toeslagenaffaire geen moer veranderd. De Kamer wordt te makkelijk buitenspel gezet en naar het volledige verhaal of informatie kan men fluiten in Nederland. Het is goed dat de overheid op dit moment op tal van dossiers wordt overladen met WOB-verzoeken. Het is de enige manier om erachter te komen wat men precies aan het doen is.