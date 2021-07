BBB-leider Van der Plas snapt coronabeleid ook niet: ‘Kabinet steunt eigen ondernemers niet’.

Het demissionaire kabinet blijkt niet alleen voor de gemiddelde burger een onnavolgbaar coronabeleid te hebben aangekondigd, BBB-leider Caroline van der Plas snapt er ook niets meer van. Zij kiest in ieder geval de kant van de getroffen festivalorganisatoren.

Terwijl GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld op Twitter alleen de door het demissionaire kabinet gecreëerde “rotsituatie” betreurt, gaat Van der Plas in haar reactie een stukje verder. Het is namelijk helemaal geen ‘rotsituatie’ (alsof het iedereen zomaar overkomen is), maar gewoon zwaar beroerd en bewust overheidsbeleid.

Wel hutjemutje mogen zitten op een camping in spanje, wel geld mogen uitgeven in andere landen, maar niet onze eigen ondernemers (die zeker wel goede maatregelen hadden kunnen nemen) steunen. #TeamFestival https://t.co/D5ASonL1hj — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 26, 2021

Zo bekeken valt er inderdaad geen touw aan vast te knopen. Dit kabinet heeft er geen enkele moeite mee dat Nederlanders naar allerlei coronahaarden gaan. Die landen zetten ze gewoon op groen of geel, ongeacht de situatie, zodat Nederlanders daar wél geld uitgeven. Buitenlandse ondernemers en de reisbranche profiteren daar natuurlijk het meest van.

En ondernemers die het hier al moeilijk genoeg hadden, krijgen alleen hun kosten vergoed (met belastinggeld). Die festivals kunnen allemaal niet doorgaan ‘wegens besmettingsrisico’. Volstrekt idioot.

Daar komt vervolgens nog bij dat terugkerende reizigers in hun vakantieland een test moeten aanschaffen, die makkelijk op kan lopen tot meer dan honderd euro per test. Dit kabinet lijkt haast wel in de ban te zijn geraakt van de reislobby en het idee dat Nederlanders vooral elders in de Europese Unie hun geld moeten uitgeven. Die zul je ook niet snel horen klagen, want die mensen zijn allang blij dat ze überhaupt op vakantie kunnen. Dat komt het kabinet natuurlijk bijzonder goed uit.

Het heeft in ieder geval weinig meer met coronabestrijding of logische maatregelen te maken. Veilige maatregelen konden gewoon worden genomen, maar dat zag het demissionaire kabinet niet zo zitten. Ook zien we de besmettingscijfers al in rap tempo dalen en de ziekenhuisopnames zijn ook niet dramatisch slecht. Die beide coronacijfers zijn in ieder geval niet leidend geweest bij het nemen van deze maatregelen, dat is wel duidelijk.