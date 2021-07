Bestuurder moskee Geleen vrijgesproken van financieren terrorisme: ‘Geen bewijs van steun aan ISIS’

In 2017 werd moskeebestuurder Laarbi A. opgepakt omdat hij volgens het OM en de politie schuldig zou zijn aan, onder meer, het financieren van terrorisme. Laarbi A. was toen vicevoorzitter en secretaris van de Al Houda-moskee in de stad. Ook de voormalig voorzitter van de moskee, Stefan Z., werd vervolgd, hoewel het in zijn geval om een verdenking van “witwassen” ging.

Het onderzoek naar de moskeebestuurders kwam in gang omdat er volgens het OM “dubieuze geldstromen” vanuit het buitenland naar de Geleense moskee liepen. Stefan Z. werd vervolgd voor valsheid in geschrifte en witwassen, zo zou hij “geknoeid hebben met donateurslijsten voor de moskee,” aldus 1Limburg.nl. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit niet bewezen kan worden.

Laarbi A. werd door het OM van zwaardere misdrijven beschuldigd. Hij zou hebben gerommeld met de moskee-administratie, en zou “daarnaast via zijn eigen stichting geld en goederen naar martelaren en IS-strijders hebben geluisd.” Hij ontkende dat steevast zelf en zei dat hij “slechts” hulp bood aan mensen in het gebied.

Volgens de rechter is het aannemelijk dat Laarbi A. “sympathieën heeft” voor ISIS. “Hoe onsympathiek en verwerpelijk dit ook mag zijn, het is niet strafbaar,” zegt de rechter vervolgens in zijn oordeel. Er moet hard bewijs zijn. “Naar het oordeel van de rechtbank kan uit het dossier niet worden vastgesteld dat hulpgoederen specifiek zijn uitgedeeld aan kinderen van IS-strijders. Zelfs wanneer een deel van de goederen bij deze kinderen terecht is gekomen, kan dit als humanitaire hulp worden beschouwd.”

Het OM wilde voor Stefan Ze. een taakstraf van 120 uur en een gevangenisstraf voor Laarbi A. van 40 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

Nadat het vonnis werd uitgesproken had de rechter nog harde woorden voor Justitie. “De rechtbank heeft onvoldoende betrokkenheid en professionalisme waargenomen in deze zaak. Er leek sprake van tunnelvisie. Hoe oninvoelbaar bepaalde sympathieën misschien ook zijn, alleen gedachtegoed is niet strafbaar,” aldus de rechter, die ook nog even “ongefundeerde beschuldigingen” laakte.