BIJ1 valt uiteen: Haagse bestuursleden stappen op door ‘giftige cultuur’ en fluitercampagne tegen Gario

De partij die beweerde voor verdraagzaamheid en tolerantie te staan valt ironisch genoeg uit elkaar vanwege een ‘giftige cultuur’. Het voltallige bestuur van BIJ1 Den Haag stapt op, een half jaar voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De opgestapte leden vinden dat ze actief worden tegengewerkt door de partijtop en menen dat er een giftige cultuur heerst in de partij.

In een verklaring laat het voormalig Haagse bestuur weten dat ze ooit fris en vurig begonnen aan het verwezenlijken van de idealen van BIJ1. Maar de afgelopen ledenvergadering was een ‘wake up call’ voor het bestuur. De landelijke partijtop luistert niet naar zijn leden, dat werd afgelopen weekend nog maar eens pijnlijk duidelijk voor ze:

‘Tot onze grote ontsteltenis is het afgelopen weekend duidelijk geworden dat de nationale organisatie een giftige interne cultuur heeft die ons actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling’

Op klassiek communistische wijze wilde de partijtop alle touwtjes in handen houden. Het lokale sociale mediabeleid werd continu beïnvloed vanuit het landelijke bestuur. Daarnaast spreekt de Haagse afdeling zelfs van Omtzigt-achtige taferelen: er zou door de hoge partijbobo’s fluistercampagnes worden gevoerd tegen kritische stemmen: “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd niet gewaardeerd noch gerespecteerd.”

Eigenlijk moet het niemand verbazen dat BIJ1 geen diversiteit van meningen toestaat, de visie en de boodschap van de partijelite is leidend. Wie daar ook maar iets van afwijkt wordt als vijand weggewerkt, in dat opzicht verschillen woke-partijen met hun giftige identiteitspolitiek nauwelijks van klassiek marxistische partijen.

Het voormalig Haagse bestuur gaat nu zelfstandig verder door een activistisch netwerk op te tuigen in Den Haag. De grote vraag is natuurlijk nu wat Sylvana Simons en haar adepten naar buiten toe zullen communiceren. Dit zal zeker niet de enige fractie zijn die op bepaalde standpunten botst met de landelijke top. Qua timing kan het haast niet slechter voor BIJ1. Over een half jaar zullen lokale afdelingen de gemeenteraadscampagnes lanceren, de partij kan in Den Haag nu opzoek naar een voltallig nieuw bestuur – en zullen deze mensen ook moeten opleiden voor het eventuele toekomstige politieke werk.

Zo zien we maar weer dat het identitaire activistische netwerk in Nederland zeker niet zo sterk met elkaar verbonden is als veel mensen denken. Er lopen te veel (gekwetste) ego’s rond die een ander nauwelijks iets gunnen.