Bill Gates en George Soros kopen bedrijf dat Covid-19 sneltesten maakt: ‘er moet meer getest worden in Afrika’

Als je wilt weten welke kant het opgaat in de wereld hoef je alleen maar te kijken wat superrijken als Bill Gates en George Soros doen. Nou, in dat opzicht is er slecht nieuws: ze hebben – samen met een groep andere investeerders – een bedrijf gekocht dat Covid-19 sneltesten maakt… en dat zich ook richt op andere tropische ziektes.

De koop van Mologic Ltd. (lijkt verdomd veel op Moloch, maar dat geheel terzijde) werd bekendgemaakt door de Open Society Foundation van Soros. De aankoop creëert, aldus de website van de Foundation, “Global Access Health (GAH), een sociale onderneming die betaalbare state-of-the-art medische technologie door gedecentraliseerd onderzoek, ontwikkeling, en productie in en voor het Globale Zuiden uitbreidt.”

$41 miljoen wordt geïnvesteerd door de investeerders, waaronder de Soros Economic Development Fund en de Bill & Melinda Gates Foundation. Volgens het statement van de Foundation kan de technologie gebruikt worden om tropische ziektes als dengue, bilharzia en rivierblindheid aan te pakken, alsmede – hoe kan het ook anders – Covid-19.

De aankoop zal, aldus de Foundation van Soros, “een for-profit bedrijf van wereldklasse veranderen in een sociale onderneming, waardoor de winsten ervan geheel geherinvesteerd kunnen worden in het bereiken van deze doelen. Deze transformatie zal het de mogelijkheid geven om lacunes in de levering van wereldwijde diagnostiek in gemeenschappen met lage inkomens en regio’s aan te pakken die winstgerichte bedrijven niet hebben kunnen aanpakken.”

“De Covid-19 pandemie heeft op pijnlijke wijze laten zien dat er fundamentele verschillen in wereldgezondheid zijn, en met name het belang van toegang voor lage en middeninkomenslanden tot laag geprijsde diagnostische middelen van hoge kwaliteit,” aldus SEDF’s CEO Sean Hinton.

De testen van het bedrijf zijn bedoeld om de aanwezigheid van de ziekte op te sporen in asymptomatische personen. Dus personen zonder symptomen. In Groot-Brittannië worden de testen gebruikt, maar daar moeten ze wel bevestigd worden door een tweede test.

Wat natuurlijk helemaal niemand zal verassen is dat Roxana Bonnell, een “volksgezondheidexpert” bij de Open Society Foundation, zegt dat er flink meer getest moet worden in bepaalde delen van de wereld, en dan met name in Afrika.

“Zoals we gezien hebben tijdens de Covid-19 pandemie, toegang tot testen is absoluut essentieel als het gaat over het beperken van de verspreiding van een besmettelijke ziekte – een onderwerp dat ons uiteindelijk allemaal aangaat. Testen of diagnostiek zijn van vitaal belang voor de dagelijkse behoeften op het gebied van de volksgezondheid, om artsen en medische professionals in staat te stellen patiënten zo vroeg mogelijk de juiste behandeling te bieden,” aldus deze Soros-dame.

Zo gek dat mensen die zo’n bedrijf overnemen vinden dat er meer getest moet worden, en dan niet alleen in het Westen maar in de héle wereld he?