Blaaskaak Lewis Hamilton haalt uit naar ‘anti-homowet’ Hongarije: ‘laf en misleidend van de mensen die aan de macht zijn om zo’n wet voor te stellen’

Black Lives Matter-activist en veelvuldig F1-kampioen Lewis Hamilton heeft weer eens van zich laten horen. Als hij niet druk bezig is met zijn concurrent Verstappen de grindbak in te duwen dan uit hij wel zijn verontwaardig over de tal van ‘misstanden’ in de wereld. Komend weekend staat er een F1-ronde op de agenda in Hongarije én uiteraard moet Hamilton dit sportevenement direct politiseren.

We hebben al de soap gehad van massale (gespeelde) verontwaardiging rondom de Hongaarse ‘anti-homowet’ tijdens het EK voetbal. Maar zoals de F1-wereld wel gewend is moet ook Hamilton weer van zich laten horen. De topcoureur hekelt het feit dat de Hongaarse regeringspartij Fidesz een reeks aan ‘anti-lhbti’ wetgeving zou willen invoeren. De coureur hoopt dat supporters zich komend weekend uitspreken en doet ook een oproep aan Hongaren zelf. Hij hoopt dat Hongaren hun stem laten horen tijdens het referendum over de wetgeving, aldus Racingnews.

Op sociale media plaatste hij een bericht waarin hij zijn afkeuring uitte over de wetgeving: “Aan iedereen in dit prachtige Hongarije. In de aanloop naar de Grand Prix van dit weekend wil ik mijn steun uitspreken aan de mensen die getroffen worden door de anti-LGBTQ-wet in het land. Het is onacceptabel, laf en misleidend van de mensen die aan de macht zijn om zo’n wet voor te stellen. Iedereen verdient de vrijheid om te zijn wie hij of zij is, van wie zij ook houden en waarmee ze zichzelf ook identificeren. Ik roep de inwoners van Hongarije dan ook om op tijdens het aankomende referendum op te komen voor de rechten van de LGBTQ-community, ze hebben onze support nu harder nodig dan ooit. Laat alsjeblieft jullie liefde zien voor de mensen om je heen, want liefde overwint altijd. Ik stuur jullie mijn positiviteit, #lgbtq.”

Ook Hamilton kan het dus niet laten om een sportevenement te politiseren en mee te gaan in het valse narratief dat Orban en zijn partij de vrijheid van de LHBT-gemeenschap zou inperken. In feite wil de Fidesz-partij niks meer dan een wetgeving die het verbiedt dat er seksuele propaganda op scholen of andere locaties waar veel kinderen zijn zichtbaar wordt. In Hongarije wil men minderjarigen gewoon nog even lekker laten genieten van hun kindertijd.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Helaas is Hongarije in de ogen van velen een boeman, ook de eeuwige racisme-roeper Hamilton ziet in Hongarije een kwaadwillend land.