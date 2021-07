Botte CDA-minister Bijleveld geeft Omtzigt trap na: ‘Je moet niet langer dan drie termijnen in Kamer zitten’

De houding van CDA-prominenten is om moedeloos van te worden. In plaats van dat de partijtop aan enige zelfreflectie doet blijft men ex-CDA’er Pieter Omtzigt neersabelen. Ditmaal is het demissionair minister Ank Bijleveld die vinnig uithaalt naar het Twentse Kamerlid. Volgens haar had veel ellende kunnen worden voorkomen als Omtzigt zich aan zijn een partijregel had gehouden. Omtzigt, toen nog CDA’er, had zich aan de regel moeten houden dat een CDA’er maar drie termijnen Kamerlid mag zijn. Het instorten van het CDA ligt dus aan Omtzigt, aldus Bijleveld.

In een hallucinant interview laat óók CDA-prominent Ank Bijleveld zien helemaal niks te hebben geleerd van het Omtzigt-fiasco. De NRC vraagt in een interview aan de demissionair minister of ze toentertijd had verwacht dat een lijsttrekkersstrijd tussen Omtzigt en De Jonge veel problemen zou opleveren. Waarop ze aangeeft dat het grootste probleem was dat Omtzigt zich niet aan de ‘regels’ hield:

“Zo’n close to call-uitslag” – De Jonge won nét van Omtzigt – “is een recept voor ingewikkeldheden. Als je de regel hebt dat je niet langer dan drie periodes Kamerlid bent, moet je die regel voor iedereen hanteren. Dat had veel dingen voorkomen.”

Het is haast onwerkelijk dat ze dit zo op deze botte manier weet te zeggen. Afgelopen zomer deed niemand, maar dan ook niemand moeilijk om de strijd tussen De Jonge en Omtzigt. Als de partijtop echt wilde dat iedereen zich aan de drie termijnenregel hield, hadden ze dit toch veel eerder kunnen aankaarten? Nu komt het over als een zielige poging om Omtzigt voor de zoveelste maal zwart te maken.

Het is meer dan terecht dat het CDA op zes zetels in de peilingen staan. De partijtop laat zien over geen enkel zelfreflectievermogen te bezitten, ze zijn nog steeds nijdig op Omtzigt. In plaats van te tobben over de toekomst blijven ze het voormalig CDA-lid liever zwart maken. Een trieste club is het CDA geworden.