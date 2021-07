BREKEND: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) overleden aan zijn verwondingen

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is donderdag 15 juli overleden aan de verwondingen die hij vorige week dinsdag opliep na een aanslag. Een van ´s werelds bekendste misdaadjournalisten is slechts 64 jaar oud geworden.

In een verklaring aan de media laat de familie van De Vries het volgende weten:

“Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.”