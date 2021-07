Britse ‘Vrijheidsdag’ van korte duur en niet zo vrij: premier Johnson kondigt vaccinatie als eis voor toegang aan

Premier Johnson heeft het bevrijdende gevoel van ‘Freedomday’ op de dag zelf nog de kop in weten te drukken. De Britse premier heeft namelijk aangekondigd dat vaccinatiebewijzen zullen worden verplicht voor toegang tot nachtclubs ‘en andere plekken met veel publiek’.

Wat een vreugdige dag voor het Verenigd Koninkrijk had moeten worden, mondt nu uit in een dag met een zure nasmaak. Vrijwel alle coronamaatregelen zijn vandaag geschrapt, op een paar logische uitzonderingen na. En hoewel het Britse kabinet niet leek te zwichten voor de kritiek op dit beleid, is premier Johnson nu toch ineens behóórlijk gedraaid.

Volgens de BBC heeft Boris Johnson gezegd dat vaccinatiebewijzen per september verplicht zullen worden voor locaties met veel publiek. Een week geleden zei de Britse minister van Volksgezondheid nog dat dit niet verplicht zou gaan worden. In een overheidsrapport stond ook dat het regelen van vaccinatiebewijzen als toegangsbewijzen meer lasten dan voordelen kende en het daarom de moeite niet waard was.

Dat is niet alleen een klap in het gezicht voor veel Britten, maar ook in het bijzonder voor nachtclub-ondernemers, die nu ineens veel meer maatregelen zullen gaan moeten treffen om überhaupt open te kunnen. Pubs en andere horecazaken hoeven dat overigens niet.

In de laatste week van september moet de Britse vaccinatiesamenleving, want dat is het, in het leven worden geroepen. Dan is een negatieve coronatest niet eens meer genoeg om ergens binnen te mogen komen: je móét gevaccineerd zijn.

Het meest idiote van dit alles is nog wel dat ze eerst bijna alle coronamaatregelen versoepelen, daar twee maanden overheen laten gaan, en dán pas overgaan op een vaccinatiesamenleving. Iedere vorm van logica is het raam uit gekieperd bij dit besluit.

Het Verenigd Koninkrijk leek eventjes een lichtend voorbeeld te zijn voor waar andere (grotendeels gevaccineerde) landen óók naartoe konden bewegen, maar daar is dus niets meer van over. Daar heerst dezelfde incompetentie op het gebied van coronabeleid als hier in Nederland.