Vrijheidsdag in Groot-Brittannië – maar tweederde van Britten wil doorgaan met mondkapjes, en een vijfde wil AVONDKLOK

In Groot-Brittannië is het vandaag Vrijheidsdag. Of, zoals ze het zelf noemen: Freedom Day. Nagenoeg alle coronabeperkingen van overheidswege zijn ingetrokken. Maar wat blijkt? Lang niet alle Britten zijn daar blij mee. Een significant deel van de bevolking wil bijvoorbeeld dat mondkapjes blijven. Zelfs zo rond de 20% van de Britten wil dat de avondklok doorgaat, ook als de pandemie er helemaal op zit. Dit is het Stockholmsyndroom in actie.

Je zou denken dat mensen in het Verenigd Koninkrijk vandaag uitzinnig van vreugde zijn. En voor een deel geldt dat ook écht wel. Want de afgelopen maanden zijn er heel grote protesten geweest van Britten die faliekant tegen de coronamaatregelen waren. Voor deze burgers is vandaag een mooie, belangrijke dag. Want de coronamaatregelen die de overheid genomen heeft, hoegenaamd om “verspreiding van het virus” te voorkomen of te beperken, zijn nu komen te vervallen. Pubs mogen open. Afstand houden hoeft niet meer. Zelfs dat achterlijke mondkapje hoeft niet meer op.

Heerlijk. Britten krijgen hun vrijheid terug. Lekker voor ze.

Maar wat blijkt? Een significant deel van de bevolking is daar juist niet blij mee. “Uit peilingen blijkt dat zeker twee derde van de Engelsen een continuering van de beperkingen zou toejuichen, zoals het dragen van mondkapjes,” aldus de Volkskrant. “Sterker, een op de vijf Engelsen zou, zo bleek uit een onderzoek van Ipsos Mori, voor een permanente avondklok zijn, ook na het einde van de pandemie.”

Klopt dit? Ik twijfel er geen moment aan. Want we zien hetzelfde gebeuren in Nederland. Een zeer significant deel van de bevolking opteert liever voor schijnveiligheid dan voor vrijheid. Ze zijn het afgelopen anderhalf jaar zo systematisch bang gemaakt – they fear their own shadow.

Dit is dus het Stockholmsyndroom in optima forma. En het allerergste? De maatregelen zijn feitelijk geprivatiseerd… en heel veel bedrijven en organisaties kiezen ervoor er toch gewoon mee door te gaan. Dus tóch afstand houden en tóch verplicht een mondkapje op.