Caroline van der Plas (BBB) bezoekt de bloemenveiling: ‘Steun onze telers!’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is vandaag op werkbezoek geweest naar Flora Holland in Naaldwijk. Ze was onder de indruk van de manier van werken en riep vervolgens, op Twitter natuurlijk, Nederlanders op om “onze telers” te steunen.

“Vandaag werkbezoek aan de bloemenveiling Flora Holland,” schrijft Van der Plas op Twitter. “Indrukwekkend hoe georganiseerd deze mierenhoop is.”

Maar niet alleen is onder de indruk van de veiling, ze wil haar volgers ook oproepen om er alles aan te doen Nederlandse telers financieel te ondersteunen.

“Koop allemaal dit weekend Nederlandse bloemen,” schrijft ze, “en steun onze telers.”

Vandaag werkbezoek aan de bloemenveiling @FloraHolland in Naaldwijk. Indrukwekkend hoe georganiseerd deze mierenhoop is. Koop allemaal dit weekend 🇳🇱 bloemen en steun onze telers. Straks 🚗 naar Zeeuws-Vlaanderen. Werkbezoek over akkerbouw, droogte, toltunnel en mesttekort pic.twitter.com/r583HBtaSm — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 2, 2021

Veel andere twitteraars reageren hierop door duidelijk te maken dat ook zij onder de indruk zijn van de bedrijvigheid op de veiling.