Caroline van der Plas (BBB) gaat los op “huiliehuilie”-klager: ‘Ja, dát is het problee, niet ISIS-vrouwen terughalen!’

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het terughalen van ISIS-vrouwen en andersoortig terroristisch tuig naar Nederland gebruikte Caroline van der Plas (BBB) gisteren de term “huiliehuilie.” Politiekcorrecte twitteraars vinden dat niet kunnen, want niet netjes. Nou, dat hoeven ze Van der Plas niet twee keer te zeggen. Ze slaat namelijk meteen keihard terug.

Deze Twitteraar dacht het nodig te vinden Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging, aan te spreken op haar gebruik van de term “huiliehuilie” in een Tweede Kamerdebat. Dit is een term die wij op de Internetten heel vaak gebruiken, maar Rientje vond het allemaal niet kunnen.

“Een volksvertegenwoordiger die in de Tweede Kamer de GeenStijl-term ‘huilie-huilie’ gebruikt. Het is geen … kleuterschool,” schreef Rien Post boos.

Let wel, deze kritiek komt dus van iemand die zich in zijn eigen Twitter-bio “rijmelaar” en “muziekert” noemt. Want blijkbaar zijn dat totaal geen puberale, quasi-populaire termen om even te laten zien dat je als hoogbejaarde nog hartstikke bij de tijd bent.

Schaamteloos, natuurlijk. Het kan zo zijn dat Rien dat zelf niet door heeft, maar de kans is levensgroot dat hij dat zelf ook best begrijpt, maar dat hij gewoon hoopt dat ander Van der Plas-haters het braafjes negeren en hem complimenteren met zijn Deugen.

Want in dat soort linkse kringen draait álles dáár tegenwoordig om. Deugen. En dan nog zo publiekelijk mogelijk ook.

Hoe dan ook, gelukkig is BBB-leider Caroline van der Plas bepaald niet op haar mondje gevallen. Want in plaats van pas op de plaats te maken, sorry te roepen voor het gebruik van politiek niet-correcte termen, en meer wat dies zij, ging zij vol in de tegenaanval.

“Je druk maken over #huiliehuilie terwijl duizenden yezidi’s en andere bevolkingsgroepen zijn vermoord, gemarteld en verkracht,” reageerde Van der Plas namelijk. “En de vrouw die hier medeplichtig aan is lekker veilig is teruggevlogen op kosten van de NL staat.”

Je druk maken over #huiliehuilie terwijl duizenden yezidi’s en andere bevolkingsgroepen zijn vermoord, gemarteld en verkracht. En de vrouw die hier medeplichtig aan is lekker veilig is teruggevlogen op kosten van de NL staat. Ja, huilie huilie zeggen. DAT is het probleem in NL… https://t.co/LPbnonvGZk — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 3, 2021

“Ja, huilie huilie zeggen,” sloot ze haar tweet af. “DAT is het probleem in NL…”

Zo. Díé kan dat zielige figuur steken op de plek waar de zon niet schijnt. Met de warme groeten erbij van Caroline.

