Caroline van der Plas (BBB) maakt zich sterk voor Limburg: ‘Laat me helpen onderdak te bieden’

BBB-leider Caroline van der Plas houdt het niet bij een geschokte reactie of een goedkope steunbetuiging met een hashtag, maar zet zich daadwerkelijk in voor slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Wie onderdak nodig heeft of een slaapplek aan kan bieden, meld je bij haar!

Zijn er mensen uit #Limburg die huis en haard hebben moeten verlaten en geen onderdak hebben vannacht of komende dagen? Ik wil graag helpen onderdak te bieden of helpen onderdak te zoeken. Boeren, hebben jullie mss ook slaapplek over? Laat het me weten! #SamenSterk #HelpLimburg pic.twitter.com/STEZpiawnd — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 16, 2021

Dit is hoe echte hulp eruitziet: direct in actie komen. Even geen politieke statements zoals door direct te wijzen naar klimaatverandering. En je er ook niet makkelijk van afmaken door alleen te bidden voor de slachtoffers. Eerst hulp zien te regelen en ervoor zorgen dat de getroffenen niet in de kou komen te staan!

En de hulp komt ook geen moment te laat. Venlo is twee uur geleden begonnen met het evacueren van zo’n 10.000 mensen omdat er vanmiddag een dijk is doorgebroken. Volgens het AD hebben militairen en brandweerlieden het gat inmiddels wel weer weten te dichten.

Op Twitter reageren tientallen mensen uit heel het land. De een heeft plek voor mensen, de ander heeft plek voor diverse soorten vee. Weer een ander heeft anderen op het idee gebracht om het Rode Kruis te contacteren. Alle hulp is natuurlijk van harte welkom en liever teveel dan te weinig!

Hier is iemand uit Friesland die direct reageert en zijn woning aanbiedt: En hier wordt zelfs gewezen op een hotel die diverse kamers aanbiedt: Overigens is het gevaar nog niet geweken. Volgens hoogleraar Waterbouwkunde Bas Jonkman van de TU Delft moet dit worden gezien als een “soort stresstest voor ons systeem” en kunnen er nog zwakkere en niet verstrekte plekken zijn die het mogelijk zullen begeven.

Mochten er lezers zijn die op een andere manier willen helpen, bijvoorbeeld door een donatie aan het Nationaal Rampenfonds, dan kan dat via www.giro777.nl. Daar is een uur geleden al ruim 200.000 euro aan gedoneerd, maar dat is natuurlijk slechts een druppel op een gloeiende plaat als je de schade tot nu toe bekijkt.