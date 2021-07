CBS-econoom keert zich tegen PBL-plan om boeren weg te pesten: ‘Kost onze economie miljarden en tienduizenden banen’

Boeren krijgen steun uit onverwachte hoek! Het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om stikstofdoelen te halen, door boeren weg te halen uit Brabant, Gelderland en Overijssel, wordt weersproken door landbouweconoom Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Dit kan de Nederlandse economie miljarden euro’s en tienduizenden banen kosten‘, stelt Pierik.

De landbouweconoom maakt zonder moeite duidelijk waarom het halveren van de veestapel in voorgenoemde provincies een behoorlijk dom idee is. “De melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij zijn gezamenlijk goed voor een toegevoegde waarde van 10 miljard euro”, rekent Pierik voor. “Dan heb ik het over het hele agro-complex. Dus ook bedrijven die afhankelijk zijn van deze sectoren zoals de veevoerindustrie, slachterijen en transportbedrijven die voer en vee vervoeren.”

Gaat de helft daarvan weg, dan krimpt de Nederlandse economie dus 5 miljard euro en komen tienduizenden banen op de tocht te staan. “De intensieve en grondgebonden veehouderij en alle bedrijven die daarvan afhankelijk zijn, zijn volgens het CBS samen goed voor 3,1 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Dat zijn ruim 300.000 banen”, zegt hij in De Telegraaf.

Pierik erkent dat het moeilijk is om de exacte gevolgen voor de economie en werkgelegenheid uit te rekenen, maar het is vrij duidelijk dat een aanzienlijk deel als een kaartenhuis in elkaar zou storten als de boeren verdwijnen. Ook is het niet zo dat die boeren zomaar over kunnen stappen op andere agrarische activiteiten. In grote delen van die provincies leent het gebied zich daar simpelweg niet voor.

De landbouweconoom laat dus zien hoe ondoordacht het door GroenLinks de hemel ingeprezen PBL-plan eigenlijk wel niet is. Niet dat zij hier gehoor aan zullen geven. Die menen waarschijnlijk dat het gebied volproppen met duurzame woningen, windmolens en zonneweiden een prima alternatief is. Wel balen dat het alleen korte termijn werkgelegenheid creëert en er een hele industrie voor moet wijken. Maar ja, anders krijg je hoogbouw én windmolens in de Randstad en dat kunnen we niet hebben natuurlijk!