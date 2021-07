Chaos bij Boerenprotest: Thierry Baudet mag wel, niet, wel, niet, wél spreken

Forum voor Democratie is vandaag met een grote delegatie afgereisd naar het Boerenprotest op het Malieveld. Tweede Kamerleden en medewerkers waren er allemaal bij. Zo wilde FVD duidelijk maken dat de partij de boeren steunt. Maar wat schetste de verbazing? Opeens kreeg leider Thierry Baudet te horen van de organisatie dat hij niet mocht spreken. Dit terwijl CDA’ers en VVD’ers wél spreektijd kregen.

“Heel veel boeren steunen ook Forum voor Democratie,” aldus Baudet in een filmpje dat hij online zette. “Wij komen altijd op voor de boeren. Maar de organisatie van deze demonstratie,” zei Baudet, “wilde het podium wel geven aan CDA en VVD, maar dan niet aan FVD. Met andere woorden, als … als Forum voor Democratie hier zou zijn, dan zou dat een verkeerd signaal geven, niet coöperatief genoeg, dan gaan ze te veel het conflict aan.”

Organisatie van boerenprotest liet mij zojuist weten dat ik niet mag spreken op het #Malieveld. Ze geven liever het podium aan CDA en VVD. 🧐 #FVD pic.twitter.com/LZ0Cw37gfU — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 7, 2021

“Mensen denken dan dat ze een compromis kunnen sluiten met die gasten die al die klimaatplannen doordrukken en al die stikstofregels.”

“Het is echt te triest voor woorden dat de boeren op deze manier niet vertegenwoordig worden,” ging Baudet verder. “Ze verdienen echt een betere organisatie met mensen die wél echt de strijd aan durven gaan, die op durven komen voor hun belang, keihard hier in Den Haag. En ook de alliantie aan durven te gaan met partijen die ook daadwerkelijk voor hun belang opkomen. Dus het is een heel treurig moment denk ik voor de boeren, want ze worden hier door hun eigen organisatie gekortwiekt.”

Kort nadat hij die video plaatste schreef Baudet in een update dat hij nu toch wél mocht spreken:

Nu mag het toch. Interessant. https://t.co/cKEBpfjq0O — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 7, 2021

Maar vervolgens toch weer niet…

Mag toch weer niet. https://t.co/oK0ezsCATu — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 7, 2021

Om daarna toch maar weer wel toestemming te krijgen de aanwezige boeren toe te spreken:

En nu toch weer wel. Kun je nagaan hoe bang ze zijn om VVD en CDA te mishagen. Met die slaafse houding win je dus nooit. Maar goed. Op baar het podium! https://t.co/HAPY0zvR0v — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 7, 2021

“Kun je nagaan hoe bang ze zijn om VVD en CDA te mishagen,” aldus Baudet over de organisatie. “Met die slaafse houding win je dus nooit. Maar goed. Op [n]aar het podium!”

Op dat moment leek er een einde te zijn gekomen aan de chaos. Als hij inderdaad mocht spreken zal Baudet ongetwijfeld heel spoedig een video van zijn toespraak delen.