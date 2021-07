Column Frits Bosch: Ons Jabeur is een voorbeeld voor alle Arabische en islamitische vrouwen

Na een jaar afwezigheid vanwege Corona kunnen we weer genieten van het Wimbledon toernooi. Prachtig tennis bij de dames, waarbij een tennisster mijn speciale belangstelling heeft namelijk Ons Jabeur uit Tunesië.

Dat is om twee redenen. Ze geweldig afwisselende speelstijl met een mix van dropshots, harde forehand en prima service, zeker voor een dame van 1,67. Het is een genoegen om haar snel op de benen bezig te zien. Voorgaande jaren kwam ze niet verder dan de eerste of tweede ronde van het toernooi. Nu stond ze in de kwart finale waar ze verloor van Aryna Sabalenka, nummer 2 geplaatst. Jabeur komt nu de mondiale top 20 binnen.

De tweede reden dat ik haar interessant vind is dat ze uit Tunesië komt. Voor Tunesiërs en voor Arabische vrouwen is ze een absoluut rolmodel. Voor zover ik weet is er geen Arabische vrouw die ooit iets vergelijkbaars heeft gepresteerd op een tennisbaan. Het is sowieso bijzonder dat zij als moslima zonder hoofddoek in een ultra kort rokje over de baan huppelt. Vasten tijdens Ramadan doet ze niet. Ze spaart dat op tot een moment dat het haar tennisprogramma niet in de weg staat.

Ze begrijpt dat ze een rolmodel is en ze zet zich in voor tennis in Tunesië. Ze zegt: “als ik win ben ik een Tunesiër, als ik verlies ben ik Ons Jabeur.”

Ze is super positief en vrolijk. Ik beschouw Ons Jabeur als een lichtpuntje in de Arabische wereld, heel uitzonderlijk. Het moet daar van vrouwen komen. “Hup Ons, zet ‘m op! Winnen!!”

Frits Bosch