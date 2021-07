‘Dansen met Janssen’-jongeren kunnen staat aanklagen: ‘Hugo de Jonge heeft ons misleid’

Jongeren die kort na een Janssen-prik zijn gaan feesten en daarna besmet zijn geraakt met het coronavirus, voelen zich misleid. Zij stellen dat het ministerie van Volksgezondheid ze bewust in een onveilige situatie heeft gebracht. Dit komt door het feit dat demissionair minister Hugo de Jonge heeft gezegd dat het doel van ‘Dansen met Janssen’ was om zoveel mogelijk jongeren tot vaccinatie aan te sporen, wetende dat zij vlak na de prik nog niet maximaal beschermd zouden zijn.

Urgenda-advocaat Marijn Kingma nodigt jongeren die langdurige coronaklachten ontwikkelen uit om hem te bellen. Hij beschouwt het als een kansrijke zaak tegen de regering en zegt: “Ik zou zo’n zaak wel aandurven. Ze mogen me bellen.”

Ergens was het natuurlijk te verwachten dat dit belachelijke beleid juridische consequenties zou gaan hebben, maar nu wordt het idee ook voor de eerste keer geopperd (via de NOS). Jongeren zouden er goed aan doen om van de gelegenheid gebruik te maken.

Demissionair minister Hugo de Jonge wist van tevoren dat zijn beleid zou leiden tot onveilige situaties. Hij nam die risico’s allemaal op de koop toe. PCR-testen die worden gebruikt voor Testen voor Toegang zijn, net als zelftests, niet volledig betrouwbaar. De ventilatie in nachtclubs en discotheken is vaak verre van optimaal. Het Janssen-vaccin werkt pas optimaal na 14 dagen. En toen de versoepelingen werden ingevoerd kwam de Delta-variant net op, waarvan ook nog eens duidelijk was dat het nóg besmettelijker was dan voorgaande varianten.

Voor Rutte en De Jonge viel dat allemaal onder ‘acceptabel risico’ en was de enige factor waar zij geen rekening mee hielden de factor ‘gedrag’. Met stomme verbazing hebben ze zitten kijken naar hoe de RIVM-modellen het volkomen fout hadden en men kennelijk geen idee had dat iedereen zich veilig waande in een drukke discotheek, omdat ze allemaal vooraf negatief waren getest of (net) waren gevaccineerd.

En wat de overheid óók niet helpt is het feit dat ze pas na dit fiasco wezen op de risico’s van long covid. Dat werd tijdens de laatste persconferentie pas voor het eerst fatsoenlijk benoemd. “Jongeren konden dus niet weten dat ze dat risico liepen, en daarmee heeft de overheid haar informatieplicht geschonden”, aldus Kingma. Aanpakken die handel!