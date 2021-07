De voordelen van een eigen vakantiewoning

In 2020 hebben veel mensen een andere kijk gekregen op vakantie vieren. Op vakantie gaan werd door corona namelijk opeens een stuk lastiger en in veel gevallen zelfs onmogelijk. En als je al op vakantie ging, dan was dat meestal in eigen land. Dat bleek voor velen overigens wel ineens stukken leuker dan gedacht. Hoe mooi zou het dan wel niet zijn als je voortaan een eigen vakantiewoning zou hebben? In dit artikel gaan we in op de voordelen van op vakantie zijn in je eigen vakantiehuis.

Het huis is helemaal van jou

Voor velen is het grootste voordeel van het hebben van een eigen vakantiewoning, dat het huis (of appartement) gewoon helemaal van jezelf is. Dus geen viezigheid van vorige vakantievierders, smerige lakens of slecht schoongemaakte douches en toiletten. Voortaan heb je helemaal zelf in de hand hoe netjes alles in huis is en blijft.

Je kan het naar eigen smaak (en gemak) inrichten

Heb je wel eens vakantie gevierd en drie weken lang op een zeer oncomfortabele stoel gezeten terwijl je de meest lelijke schemerlampen en schilderijen in de kamer zag? Met je eigen vakantiehuis kun je zelf probleemloos je favoriete meubels en accessoires kiezen. Een grote bank waar je heerlijk languit op kan liggen, een fijne fauteuil, bijpassende kussens en wellicht een complete tuinset om ook buiten volop te kunnen genieten. Misschien dat je zelfs een luxe barbecue aan je vakantiehuisinventaris toevoegt. Al die spullen kosten natuurlijk wel behoorlijk wat geld. Als je daar niet voldoende (spaar)geld voor beschikbaar hebt, dan is geld lenen wellicht een optie om de inrichting van je vakantiehuis volledig naar wens te maken. Besef wel goed dat je hier aflossing en rente over zal moeten betalen.

Je bent niet gebonden aan vakantieperiodes

Je kunt elke dag van het jaar naar je eigen vakantiehuis toe. Daarbij ben je niet gebonden aan vakantieperiodes (los van je werkschema natuurlijk). Wil je er even een weekendje tussenuit en is je vakantiewoning niet al te ver weg? Dan pak je je tas of koffer in en ga je even heerlijk genieten. En als het goed is, hoef je helemaal niet zo veel mee te nemen omdat je waarschijnlijk heel veel zaken al in je vakantiehuis hebt liggen. Zoals bijvoorbeeld allerlei toiletartikelen, handdoeken en nog veel meer.

Je kunt er iets aan verdienen

Aan je vakantiehuis kun je ook nog wat geld verdienen (als je dat zou willen). Je kunt het bijvoorbeeld aan familie en vrienden verhuren. Of zelfs aan vreemden, bijvoorbeeld via een particuliere verhuurwebsite. In dat laatste geval kun je wel weer problemen krijgen met het eerste genoemde voordeel, aangezien het huis dan misschien niet meer helemaal als van jou aanvoelt als je er weer bent. Denk dus zelf wel vooraf goed na of dit iets is wat voor jou kan werken.