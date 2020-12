Acht op tien Nederlanders vindt vakantie in buitenland komende halfjaar onverantwoord

68 procent wil massatoerisme voortaan mijden

Deventer, 8 december 2020 – Maar liefst 79 procent van de Nederlanders vindt het onverantwoord om in het komende halfjaar met vakantie te gaan in het buitenland. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Voordeeluitjes.nl door PanelWizard is uitgevoerd onder 1.128 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Van alle ondervraagden zegt 68 procent massatoerisme in de toekomst te mijden.

Vooral vrouwen slaan drukke toeristische trekpleisters tijdelijk liever over. Zo zegt maar liefst 73 procent van hen massatoerisme in de toekomst zoveel mogelijk te willen mijden. Voor mannen geldt dit met 63 procent minder. “Gelukkig valt er nog veel te ontdekken voor mensen die voortaan grote groepen links willen laten liggen. Dit zien we ook terug in het aantal boekingen naar niet-massale bestemmingen binnen Nederland”, vertelt Rémi Wouters, e-commerce manager bij Voordeeluitjes.nl. “Vaak zijn er op een steenworp afstand bij jou in de regio al leuke dingen te zien en te doen. Het vergt wellicht wat creativiteit om van de platgetreden paden af te wijken maar het is de moeite vaak meer dan waard.”

Buiten Europa

Hoewel Nederlanders een reislustig volkje zijn verwacht bijna driekwart van de ondervraagden (72 procent) dat zij vanwege corona het aankomende halfjaar niet met vakantie gaan. Vooral lange vakanties verder weg lijken te worden uitgesteld. Zo verwacht 37 procent van de respondenten zich de komende vijf jaar niet te wagen aan een vakantie buiten Europa. Opvallend genoeg zijn het voornamelijk praktisch geschoolden (vijftig procent) die aangeven de aankomende vijf jaar geen voet buiten de Europese grenzen te zetten, tegenover slechts 26 procent van de hoogopgeleiden. “Het is natuurlijk vervelend dat veel buitenlandse vakantieplannen door corona niet door gaan, tegelijkertijd zien we dat steeds meer mensen positief verrast zijn over de mogelijkheden die Nederland als vakantieland biedt”, aldus Wouters. “De laatste tijd zien we dat vooral de kust, Drenthe, de Veluwe maar ook Limburg in ons land in trek zijn, voor ieder wat wils dus.”

Nederland en buurlanden in trek

De respondenten zijn ook kritisch over dagjes uit, zo zegt 38 procent het komende halfjaar geen dagjes uit te plannen vanwege corona. Met 42 procent zijn het voornamelijk vrouwen die hiervan afzien, tegenover slechts 33 procenten van de mannen. Wel geeft maar liefst 54 procent van de respondenten aan door de coronacrisis eerder bereid te zijn om met vakantie te gaan in Nederland. “Sinds de berichten over een goed werkend vaccin, zien we het aantal boekingen voor bestemmingen binnen Nederland met meer dan 90 procent toenemen. Dit geldt zowel voor de driedaagse arrangementen als de tweedaagse arrangementen, waarbij een etentje in het restaurant van het hotel vaak gecombineerd wordt met een overnachting”, vertelt Wouters. “We verwachten dan ook dat Nederland in 2021 een populaire vakantiebestemming is voor (korte) vakanties en dat de vraag naar bestemmingen in Duitsland en België aanzienlijk zal stijgen. Als zich toch een negatieve Corona ontwikkeling voordoet, heeft de consument de keus de auto te pakken en snel weer veilig thuis te zijn.”

Over Voordeeluitjes.nl

Voordeeluitjes.nl zet zich al dertien jaar in voor de leukste en beste hotel- en vakantieparkarrangementen met uniek voordeel. Hierdoor is het bedrijf uitgegroeid tot de kampioen in arrangementen én de populairste hotelaanbieder van Nederland. Op 26 november j.l. werd Voordeeluitjes.nl uitgeroepen tot populairste “Website van het Jaar” in de categorie Hotels & Accommodaties. Zowel in 2016, 2017 als 2019 ontving Voordeeluitjes een Zoover Award. Voordeeluitjes.nl bestaat inmiddels uit meer dan 110 mensen, met een kantoor in Amstelveen en een hoofdkantoor in Deventer.