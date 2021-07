Doorgedraaide GroenLinkser pleit in klimaatrapport voor communistische maatregelen om huizen gasvrij te maken

Om in 2030 anderhalf miljoen huizen gasvrij te maken, moet er gebruik worden gemaakt van dwang en hogere belastingen. Dat adviseert Maarten van Poelgeest (GroenLinks), voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De doelstelling uit het drie jaar oude Klimaatakkoord om in 2030 anderhalf miljoen huizen ‘van het gas af’ te halen, blijkt onbegonnen werk. Huiseigenaren willen maar niet van het (schone) gas af en gemeentes krijgen het überhaupt niet voor elkaar om woningen voor een redelijke prijs gasvrij te maken. Dus wat is dan de oplossing? Dwang!

Van Poelgeest concludeert op basis van een doorberekening, die in zijn opdracht is uitgevoerd, dat er extra maatregelen nodig zijn. En daar wil hij best wel heel erg ver mee gaan. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat gemeenten desnoods maar wijken van het gas af moeten kunnen sluiten.

Andere maatregelen waar deze oud-communist ook erg lekker op gaat zijn burgers straffen met hogere belastingen en het rondstrooien met subsidie. Zo hoeven burgers wat zijn onderzoekers betreft niet volledig te worden gecompenseerd als een wijk van het gas af zou worden gesloten, de zogenaamde ‘onrendabele top’. Dit zou de burger namelijk met kosten opzadelen, waardoor hij wel snel zou worden aangespoord om een warmtepomp aan te schaffen.

“Volgens de onderzoekers zou zo’n volledige vergoeding bij individuele maatregelen niet nodig zijn. Zij verwachten dat als 85% van de onrendabele top vergoed wordt, dit voldoende is om bewoners “aan te sporen” een warmtepomp aan te schaffen. Het PBL noemt in een reactie die 85% “niet goed te onderbouwen”, meldt de NOS.

En over hoge subsidies hoeven we ons ook niet druk te maken. Die kunnen gewoon worden gecompenseerd door een fors hogere energiebelasting op gas voor huishoudens.

“Die subsidie kan volgens het Ecorys-rapport fors naar beneden worden gebracht als de energiebelasting op gas voor huishoudens omhoog zou gaan en die op elektriciteit omlaag. De onrendabele top wordt dan lager.”

Zo betalen alleen de arme burgers mee aan het verduurzamen van de huizen voor mensen die het wél kunnen betalen! En dan kan de belasting op elektriciteit natuurlijk verder omlaag, zodat de verduurzaamde klasse niet indirect zelf mee hoeft te betalen aan deze klimaatwaanzin. Potverdorie, wat een top oplossing! Maar dat geldt natuurlijk altijd voor ideeën die verplicht moeten worden omdat anders niemand eraan mee wil doen.