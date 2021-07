Dordrecht bezwijkt onder druk van KOZP, vervangt Zwarte Piet door roetveegpiet

De discussie over Zwarte Piet is dit jaar nog nergens echt opgelaaid, maar Dordrecht lijkt zojuist het startschot te hebben gegeven. Chris Hoogerwaard, voorzitter van Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht, heeft aangekondigd Zwarte Pieten te vervangen door roetveegpieten.

Het is een opmerkelijk besluit, aangezien het bericht over het besluit om Zwarte Piet te vervangen bij de achterban van de organisatie heeft geleid tot reacties die slechts “gematigd positief” worden genoemd door Hoogerwaard. En in 2019 liep een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) uit de hand, zegt Hoogerwaard tegenover Rijnmond.

“Wat we gewoon niet nog een keer willen meemaken is de situatie van twee jaar geleden, dat voor- en tegenstanders het uitvechten over de hoofden van de kinderen heen. Ik heb die avond ouders van kinderen in het muziekkorps aan de lijn gehad, over dat de kinderen bijna een trauma hadden opgelopen na die gebeurtenissen.”

Het lijkt er sterk op dat Hoogerwaard gewoon geen zin meer heeft om de traditie te verdedigen en nu capituleert voor de dreiging van geweld door KOZP-demonstranten en hun tegenstanders. In 2018 was hij namelijk nog wel voorstander van het in stand houden van “donkerbruine pieten” en was hij maar wat blij dat Dordrecht ‘weinig merkt van de discussie’, zei hij tegen het AD.

De discussie was toen al zeven jaar aan de gang en het enige wat veranderd is, is dat KOZP-demonstranten en hun tegenstanders steeds agressiever zijn geworden, en met name die eerste groep. Bijna niemand vond het een probleem dat er mensen waren die gingen demonstreren tegen Zwarte Piet.

Waar mensen wél een probleem mee hadden, was het feit dat ze gingen demonstreren bij de intocht en het feest probeerden te verpesten voor kinderen. En in afgelopen jaren konden we ook zien dat KOZP-demonstranten actief winkeliers gingen lastigvallen ‘omdat ze racisme en stereotypen in stand hielden’ (lees: Zwarte Piet-afbeeldingen in de etalage hadden staan).

KOZP-demonstranten gingen dus steeds verder in het doordrijven van hun zin. En op het moment dat daar een tegenreactie op komt dan wordt het types als Hoogerwaard te heet onder de voeten, doen ze alsof er brede steun is voor de verandering en zwichten ze voor de druk. Ontzettend zwak en laf, vooral voor iemand die nog niet zo lang geleden heeft gezegd achter de traditie te willen blijven staan.