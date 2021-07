Duizenden bedreigingen schrikken PVV-leider Wilders niet af: ‘Doodsbedreigingen vanuit de hele wereld. Weg vrijheid, maar ik ga door’

Voor PVV-leider Geert Wilders is het helaas bijna een ‘standaardnummertje’ geworden, bijna dagelijks ontvangt de politiek leider van de derde partij van Nederland bedreigingen van doorgeslagen gekken. Zeker niet alleen van boze moslims in Nederland, maar vanuit de hele wereld. Ondanks die vele bedreigingen, die hem zijn bewegingsvrijheid hebben gekost, maakt de PVV-voorman nog maar eens duidelijk dat hij zijn strijd tegen deze intolerantie onverminderd voortzet.

Het blijft haast onwerkelijk dat een Nederlandse politicus al bijna zeventien (17!) jaar niet vrij over straat kan gaan. Dat het een politicus onmogelijk wordt gemaakt om zijn mening vrij te kunnen uiten. Ondanks de duizenden bedreigingen en doodsbedreigingen blijft Wilders gewoon doorgaan met zijn islamkritiek.

Duizenden aangiftes vd afgelopen jaren. Allemaal doodsbedreigingen. Allemaal door moslims. Uit de hele wereld van NL tot Pakistan en de Palestijnse Gebieden. Vanwege mijn islamkritiek. Weg vrijheid. Maar ik zal altijd doorgaan.

Vechten vóór vrijheid en tégen de islam! #Wilders pic.twitter.com/sSN3UguKyd — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 3, 2021

Het is vooral treurig om te zien dat Wilders, die ondanks de grote haat van religieus intolerante haatgekkies geen stap buiten de deur kan doen zonder beveiliging, nog steeds met groot dedain wordt gezet door de kartelpartijen. Wanneer de PVV-voorman weer eens flink wat kritiek uit dan weet men niet hoe snel ze de politicus in een verdomhoekje moeten plaats – en zijn partij in het geheel.

Afgelopen week was het weer zo ver, de PVV ‘ging zijn boekje te buiten’ aldus de moreel superieuren in Nederland. De toon, de bewoording waarmee PVV’er Gidi Markuszower sprak over minister Sigrid Kaag kon niet door de beugel. In plaats van dat men de bewoording inhoudelijk afwoog, ging het direct over de toon. Een makkelijke manier om het debat voor de zoveelste maal uit de weg te gaan.

Maar ondanks de vele kritiek maakt de PVV één ding duidelijk: de toon blijft hetzelfde, of mensen het nu leuk vinden of niet. Bepaalde pijnpunten moeten gewoon worden benoemd en als men keer op keer blijft struikelen over gekozen bewoording van de partij dan is dat hun probleem. Wilders zal “altijd blijven doorgaan”, dat moge duidelijk zijn.