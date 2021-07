Ebru Umar: De aanslag op Peter R. de Vries is geen aanval op de journalistiek, maar op de rechtsstaat

Het journaille heeft de vreselijke moordaanslag op Peter R. de Vries aangegrepen om zichzelf tot Het Grote Slachtoffer te verklaren. Oh ja, de aanslag is eigenlijk een moord op de journalistiek en zou ook meteen bewijzen dat alle mediakritiek hartstikke Fout is. Nou, zegt Ebru Umar, dat is naar alle waarschijnlijkheid je reinste onzin. Want als het al iets is – meer dan een moordaanslag op één individu – dan is het eerst en vooral een aanslag op de rechtsstaat, niet op de journalistiek.

Journalisten én politici riepen gisteravond al meteen na de aanslag op Peter R. de Vries dat het een aanval was op de journalistiek. Omdat De Vries journalist is, natuurlijk… en omdat ze dat vervolgens meteen tegen hun eigen critici konden gebruiken. Zo werd Geert Wilders snel even onder vuur genomen omdat die onlangs journalisten “tuig van de richel” had genoemd. Oh, oh, wat erg, beweerden journalisten. Dat soort haat! Je ziet de gevolgen ervan!

Zie Pieter Klein van RTL bijvoorbeeld:

Ik snap verrekte goed dat er een verschil is tussen wat vanavond is gebeurd en de algemene aanvallen op de journalistiek. En toch. Hou op met die aanvallen op zogenaamd fakenews of ‘tuig van de richel’ en klojo’s die spreken van ‘hoernalistiek’. Tijd om te zeggen: kap ermee. — pieter klein (@pieterkleinrtl) July 6, 2021

Zoals Ebru Umar stelt is dit natuurlijk je reinste flauwekul. “Je kunt het wel een aanval op de journalistiek noemen maar de kans is groot dat de daders niet een fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Een aanval op onze rechtsstaat lijkt me correcter.”

De radio aanzetten voelt als ramptoerisme. Maar even dit: je kunt het wel een aanval op de journalistiek noemen maar de kans is groot dat de daders niet eens fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Een aanval op onze rechtsstaat lijkt me correcter. — Ebru Umar (@umarebru) July 7, 2021

Inderdaad. Want naar alle waarschijnlijkheid werd De Vries het doelwit vanwege zijn werk als confidante – steun en toeverlaat – van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen MocroMaffia baas Ridouan Taghi. Dit was een liquidatiepoging – één die we heel veel gezien hebben in het criminele circuit de afgelopen jaren.

Dat is véél waarschijnlijker dan dat De Vries getarget werd door een boze Henk met een vuurwapen die doordraaide omdat hij De Vries een vervelende journalist vond.

Natuurlijk zijn er ook nog andere zaken waarbij De Vries betrokken is – en meer dan als ‘journalist.’ Denk daarbij aan Holleeder, bijvoorbeeld. De kans dat die erbij betrokken is mag ook niet uitgesloten worden, hoewel de manier van opereren echt verdacht veel op MocroMaffia-praktijken lijkt.

Wat dit is, is dus niet een aanval op “de journalistiek” – hoe graag journalisten dat ook zo willen neerzetten, omdat ze dat lekker kunnen gebruiken om hún critici de mond te snoeren – maar op de rechtsstaat. Het is vrijwel zeker actie van de georganiseerde misdaad gericht tegen een persoon die volgens hen aan “de verkeerde kant” staat. Laten we niet vergeten dat De Vries zélf al eerder zei op de dodenlijst van Taghi te staan.

Deze aanslag op de rechtsstaat is al erg genoeg. Sterker nog, een aanval op de rechtsstaat doet niet onder voor een aanslag op de journalistiek. Er is daarom geen enkele reden om dat laatste erbij te halen. Kappen daarmee! We zien voor onze ogen hoe Nederland in een rechteloze narcostaat verandert. Dát is het echte verhaal!

