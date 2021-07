Een Olympische Droom valt in duigen: Nederlandse tennisser Jean-Julien Rojer klaar met Spelen na positieve coronatest

Het is te geschift voor woorden. Deze man is werkelijk elke dag sinds aankomst in Tokio getest. Steeds weer was de uitslag negatief. Maar één keer een positieve uitslag in een PCR-test en hop, zijn Olympische Droom valt in duigen. Wat doen wij elkaar aan?

Een grote groep Nederlandse Olympiërs ging met elkaar naar Tokio. Ze zaten in hetzelfde vliegtuig. Dat vliegtuig lijkt een “brandhaard” van het nieuwe coronavirus te zijn geweest, want meerdere atleten hebben sindsdien positief getest. Dat is dieptriest, want het betekent dat ze a) 10 dagen in quarantaine moeten en b) dat hun Olympische Droom in duigen is gevallen.

Ook tennisser Jean-Julien Rojer moet eraan geloven. Hij is niet ziek of iets dergelijks, maar ja, de sporters worden elke dag getest. En wat blijkt? Zijn laatste test was opeens positief.

Tennisser Jean-Julien Rojer is het volgende positieve geval van TeamNL. Teruggetrokken uit mannendubbel. Zat ook op de KLM-vlucht van vorige week zaterdag. ,,Het spijt me zo verschrikkelijk”, zegt Rojer. — Rik Spekenbrink (@rikspekenbrink) July 26, 2021

Algemeen Dagblad-journalist Thijs Zonneveld gaat in op “de vlucht.” Maar daar heb ik wel een puntje bij. Want het was erg lang na de vlucht in kwestie dat Rojer positief testte (zonder symptomen te vertonen). Wie zegt dat het tijdens de vlucht gebeurd is? Niemand die dat kan zeggen. Behalve Thijs Zonneveld. Want blijkbaar is die Alwetend en Almachtig.

En nog een op dezelfde vlucht. Met terugwerkende kracht nog ongelofelijker dat de luchtvaartsector het erdoorheen heeft gelobbyd dat je niet besmet kunt raken in een vliegtuig. https://t.co/GDsrfffH7x — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 26, 2021

Volstrekt achterlijk, natuurlijk, zo’n opmerking van Zonneveld. Mijn vrouw is purser bij een luchtvaartmaatschappij, heeft honderden keren gevlogen sinds corona de wereld in kwam, en heeft nog nooit positief getest. Hetzelfde geldt voor het overgrote deel van haar collega’s. Vliegen is super veilig. Alleen moet je elkaar niet allemaal om de nek hangen, op mond kussen, aflebberen, en op andere manieren doen alsof regels voor jou niet gelden.

Maar ja, voor zo’n type als Zonneveld is het natuurlijk makkelijk uithalen naar de luchtvaartsector. Het zou me niet verbazen als hij ook radicaal-links is en de klimaatagenda steunt; dat is dus de agenda die wil dat mensen niet meer vliegen omdat dit “slecht” is voor het klimaat. Alleen zakenmensen, politici en journalisten (als Zonneveld zelf) mogen dat nog als deze types hun zin krijgen.

Weet je wat het probleem is? Dat achterlijke getest. De hele wereld is gek geworden – nou ja, de burgers zijn gek geworden en de machtigen der aarde zijn doorgeslagen fascistisch geworden. Atleten die elke dag getest worden? G.e.s.t.o.o.r.d. Als je dat doet wíl je gewoon dat zoveel mogelijk mensen positief testen. Een andere verklaring kan ik niet geven voor zo’n strategie. Niet eens zo’n gekke strategie vanuit het perspectief van de machtigen, natuurlijk, want de Olympische Spelen bieden een geweldig podium om de corona-angst er nog wat verder in te jagen.

Het is tijd om deze zotheid te stoppen. Terug naar normaal. Nu: voor er nóg meer Olympische en andersoortige Dromen in duigen vallen.

