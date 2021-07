‘Een overwinning voor de vrijheid!’ Team Trump lanceert nieuw sociale media-platform: GETTR

Maandenlang werd erover gesproken: Team Trump zou bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen sociale media-platform. Dit natuurlijk omdat Donald Trump én andere conservatieven overal en nergens worden geband omdat ze er een andere mening op na durven te houden dan de linkse elites. Nou, het is inderdaad zo ver: het nieuwe platform heet GETTR en, hoewel het officieel gelanceerd wordt op 4 juli, kan je nú al een account aanmaken en meedoen aan het gesprek!

Dit is niets meer of minder dan een overwinning voor de vrijheid, en dan specifieker voor de vrijheid van meningsuiting. Team Trump heeft namelijk een mooi nieuw platform gecreëerd. Het lijkt heel erg op Twitter, wat niet zo gek is aangezien dat Donald Trumps favoriete platform was tot hij daar geband werd, en het werkt heel goed.

Want ja, hoewel de officiële lancering plaatsvindt op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, de website is al te bereiken. Je kunt al lid worden. Je kunt de app al downloaden in Google Play en de AppStore van Apple. Én je kunt al posten.

De website is gettr.com. De naam, GETTR, komt uit de woorden GETTING TOGETHER. De grote baas van het project is Jason Miller, Trumps belangrijkste adviseur / politieke medewerker. Tegen Fox News zegt Miller dat het de bedoeling is dat het “uiteindelijk een globaal platform wordt – niet alleen voor conservatieven in de Verenigde Staten.”

En, zegt hij, natuurlijk wil hij ook dat zoveel mogelijk mensen, met zoveel mogelijk opvattingen lid worden.

Natuurlijk ben ik al lid geworden van GETTR, en het is mijn plan om deze account héél actief te gaan gebruiken. Je kunt mij hier volgen. Doe dat, dan volg ik je natuurlijk terug.

Want wij rechtse mensen moeten sámen de strijd aangaan. Laten we eerlijk zijn, wij zijn niet welkom op de meeste linkse sociale media. We worden daar misschien vooralsnog iets van getolereerd, maar zelfs als dat zo is worden we systematisch lastig gevallen met waarschuwingen, schorsingen, en zogenaamde shadow bans. Dat laatste houdt in dat je account wel actief is, dat je er niet af wordt gegooid, maar dat niemand je posts ziet omdat de sociale media je posts verstoppen.

Lange leve Team Trump, dus. En ja, hoewel Miller zegt nog niet zeker te weten dat Trump op 4 juli meteen lid wordt van GETTR, acht ik die kans persoonlijk héél groot. Want ja, dit is een product van zíj́n team… en die vierde van juli is natuurlijk bewust gekozen voor de grote opening ervan.

Dus: word lid, en volg me! Geef me een paar minuten, dan volg ik je terug. Let’s have some fun!