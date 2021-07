Eerste Peter R. de Vriesstraat is een feit: Aalsmeer vernoemt straat naar vermoorde misdaadverslaggever

In een nieuwe woonwijk op de plek van de oude televisiestudio´s in Aalsmeer zal een straat worden vernoemt naar de onlangs doodgeschoten Peter R. de Vries. Aalsmeer is daarmee de eerste gemeente in Nederland die zo snel tot het besluit kwam om een straat naar de vermoorde misdaadverslaggever te vernoemen.

Dat juist Aalsmeer al zo snel na de moord op De Vries ervoor kiest om een straat naar hem te vernoemen is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Peter R. de Vries werd namelijk op 14 november 1956 geboren in de bekende tv-stad. Het college van Aalsmeer kwam dan ook snel tot overeenstemming om een straat naar Peter R. de Vries te vernoemen. Dat moet gebeuren in een nieuwbouwwijk op de plek van de oude televisiestudio´s.

Volgens Gido Oude Kotte, de burgemeester van Aalsmeer is er gekozen voor een zeer passende locatie omdat Peter R. de Vries jarenlang in de tv-wereld heeft gewerkt. Oude Kotte: ”Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten.”

In Aalsmeer ligt sinds enkele jaren ook al een tegel met de naam van De Vries in de zogeheten ’Walk of Fame’ van de stad.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten na de uitzending van RTL Boulevard. Ruim een week later overleed de misdaadverslaggever in een Amsterdams ziekenhuis aan zijn verwondingen.