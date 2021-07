Elektrische auto of benzineauto private leasen

Een aantal jaar geleden was het gebruikelijk dat mensen een brandstofauto kochten. De laatste jaren is hier verandering in gekomen, want elektrische auto’s zijn in opkomst. Nadeel van deze auto’s is dat ze behoorlijk duur zijn in de aanschaf. Heb je niet genoeg geld om een elektrische auto te kopen? Denk dan niet dat het onmogelijk is om in zo’n auto te rijden. Je kunt namelijk voor elektrische auto private lease kiezen. Uiteraard is dit ook mogelijk met een benzineauto. In deze tekst vertellen wij jou wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft een elektrische auto en een benzineauto private leasen.

Wat zijn de verschillen tussen de twee auto’s?

Het voornaamste verschil tussen een elektrische auto en een benzineauto is de aandrijving. Beide auto’s worden weliswaar aangedreven door een motor, maar het gaat hier om twee totaal andere motoren. In een elektrische auto zit namelijk een elektromotor en in een benzineauto een brandstofmotor. Dit brengt ons direct bij het tweede verschil: de uitstoot. In een elektromotor vindt geen verbranding plaats, waardoor er geen schadelijke stoffen uitgestoten worden. Een derde en laatste verschil is dat elektrische auto’s over het algemeen minder onderhoudskosten hebben.

Elektrische auto private leasen

Wil je jouw steentje bijdragen aan het klimaat? Dan kun je het beste in een elektrische auto rijden. Omdat zo’n auto een hoge aanschafwaarde heeft, zet je dit mogelijk uit jouw hoofd. Zonde, want je kunt namelijk een elektrische auto leasen. Je tikt in dat geval niet in één keer een groot geldbedrag af, maar je betaalt maandelijks een afgesproken bedrag. Hierdoor is het voor veel mensen toch mogelijk om in een elektrische auto te rijden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan eens op Mijnprivatelease.com.

Voordelen van private lease

Naast een elektrische auto kun je ook een benzineauto leasen. Als je nog niet eerder een leaseauto hebt gehad, wil je uiteraard eerst weten wat de voordelen hiervan zijn. Het grootste voordeel haalden we eerder in deze tekst al aan. Doordat je per maand betaalt, hoef je niet met een grote zak geld over de brug te komen. Dit is overigens niet het enige voordeel van private lease. Het enige wat je zelf betaalt, zijn de boetes en kosten voor benzine of stroom. Onderhoud, verzekeringen, belastingen en dergelijke zijn namelijk allemaal bij de maandelijkse prijs inbegrepen.