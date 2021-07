‘Er liggen bijna alleen maar ongevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis’

Ziekenhuizen laten weten dat veruit de meeste coronapatiënten die de afgelopen weken zijn opgenomen in het ziekenhuis niet of tenminste niet volledig gevaccineerd zijn. Dit blijkt uit een rondgang van het AD, dat in kaart wilde brengen of er een verband bestaat tussen de vaccinatiestatus van een persoon een zijn of haar ziekenhuisopname in verband met corona.

Sinds 1 maart zijn er in het Erasmus UMC 374 mensen opgenomen vanwege een ernstige situatie veroorzaakt door Covid, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Geen één van die patiënten was volledig gevaccineerd, aldus het AD.

Sterker nog, zelfs patiënten die maar één dosis ontvangen hadden zijn zeldzaam, in ieder geval in dit ziekenhuis. “Wel eens een patiënt kort na de eerste prik, dus eigenlijk nog te vroeg om een immuunreactie te hebben op het vaccin,” aldus het ziekenhuis.

Bij het Amsterdam UMC laten ze weten dat er daar wel een páár volledig gevaccineerden zijn opgenomen. “Maar dat waren patiënten die nét voor de tweede keer waren gevaccineerd, waardoor de bescherming nog niet volledig op peil was, of mensen met een immuunstoornis.”

Ook in Tilburg gaat het om “bijna helemaal niet-gevaccineerden.” En datzelfde geldt voor het ziekenhuis in Groningen. Sterker nog, het is zeer wel mogelijk dat er daar géén enkele volledig gevaccineerde coronapatiënt is opgenomen.

“Ik heb het bij de patiëntenoverleggen nooit gehoord”, aldus ic-hoofd Peter van der Voort. “Terwijl dat zeker vermeld zou worden.”