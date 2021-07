Evenementenbranche is kwaad: eist compensatie en duidelijkheid van het kabinet

Nu het komende festivalseizoen verloren lijkt en er al een aantal festivals niet door kunnen gaan, wil de evenementenbranche dat het kabinet met extra geld over de brug komt. Daarbij willen ze ook duidelijkheid krijgen over wat er straks nog wél kan, schrijven de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) in een gezamenlijke verklaring.

Meerdaagse festivals kunnen nu niet doorgaan en eendaagse festivals mogen alleen worden gehouden als bezoekers een zitplek krijgen en er maximaal duizend mensen komen. Dat is voor de evenementenbranche natuurlijk met geen mogelijkheid vol te houden.

Deze draconische maatregelen geven ook nog eens een extra gevoel van onrechtvaardigheid voor de evenementenbranche, aangezien zij het idee hebben dat ze worden gestraft voor iets waar zij niet verantwoordelijk voor zijn, stelt de NOS. Sterker nog, door middel van de Fieldlabs (wat je daar verder ook van vindt) hebben zij een poging gedaan om wetenschappelijk te kunnen onderbouwen welke maatregelen ervoor zouden kunnen zorgen dat zo’n evenement veilig kan.

Het kabinet mag ook best wel over de brug komen om deze sector te compenseren, vooral omdat de oorzaak van de huidige besmettingscijfers toch echt door overheidsbeleid komt. Het was immers coronaminister Hugo de Jonge die de risico’s op besmetting acceptabel vond.

De tests voor Testen voor Toegang zijn niet 100 procent betrouwbaar en de toegangsbewijzen 40 uur geldig laten zijn brengt ook risico’s met zich mee. Je kunt immers in de tussentijd ook gewoon besmet raken. En direct na je tweede vaccinatie (of één van Janssen) toegang krijgen betekent in feite ook dat je niet volledig beschermd naar een uitgaansgelegenheid kunt gaan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Al die aspecten maken het al een risicovolle situatie en dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat veel horecagelegenheden onvoldoende zijn geventileerd voor zulke grote aantallen bezoekers, waar de mensen achter Fieldlab Evenementen óók op wezen. Dat advies werd door De Jonge echter genegeerd en nu moet de evenementenbranche daar voor boeten. Echt belachelijk.