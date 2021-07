Faalbeleid Rutte in een notendop: 14.000 Groningers nog in onzekerheid over veiligheid van hun huis

Het gestuntel vanuit het kabinet kabbelt maar voort, sinds 2016 worden er inspecties gedaan bij woningen in Groningen om te kijken of ze nog veilig zijn. Maar vandaag blijkt dat nog steeds 14.000 Groningers niet weten waar ze aan toe zijn. Net als met vele andere kwesties lijkt de overheid onder het bewind van Rutte geen haast te hebben met het helpen van gedupeerde mensen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft aan de bel getrokken, de overheid is veel te langzaam in haar inspecties in het noorden van ons land. Afgelopen vijf jaar heeft de overheid op een veel te traag tempo de woningen in Groningen geïnspecteerd. Zo’n 7500 woningen zijn nog niet geïnspecteerd volgens de NOS én zo’n 7000 adressen wachten nog steeds op de conclusies van de inspectie.

Het is een grove schande hoe de mensen in Groningen worden behandeld, net als bij de toeslagenaffaire laat de overheid zien geen haast te hebben met haar herstelpogingen. Sinds 2016 is men ‘bezig’, maar het nettoresultaat is natuurlijk drie keer niks. De toezichthouder heeft al eerder gepleit voor een crisisaanpak in de Groningse kwestie, want het kan niet zo zijn dat mensen jarenlang in onzekerheid leven of hun woning wel of niet veilig is.

Uit gezondheidsonderzoeken blijkt namelijk dat veel getroffen Groningers kampen met veel stress en gezondheidsrisico’s door de voortslepende onzekerheid. Ondertussen vragen Haagse bobo’s zich nog steeds af waarom het vertrouwen in de overheid zo rap daalt. Tsja, als je eigen overheid je nauwelijks helpt moet je ook niet raar opkijken dat die gedupeerde groepen je beginnen te wantrouwen.

We zitten nog steeds in een langdurende formatie, maar alles lijkt erop dat Nederland opnieuw Rutte als premier krijgt. Van gedupeerde toeslagenouders tot aan Groningers, niemand zit te wachten op weer vier jaar lang mensonvriendelijk beleid van de goedlachse VVD’er.