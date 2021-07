Feest voor Black Lives Matter! Commissie Binnenlandse Zaken eist excuus van Nederland voor slavernij

Heel Woke- en BLM-aanbiddend Nederland kan vandaag blij zijn. Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden eist namelijk dat de Nederlandse regering sorry zegt voor de slavernij. Want blijkbaar kunnen wij verantwoordelijk gehouden worden voor gedrag van sómmige van onze voorouders honderden jaren geleden. De erfzonde is nog altijd met ons.

Vandaag is het Keti Koti. De afschaffing van de slavernij. Inderdaad een heel mooie dag. Maar helaas wordt die dag dit jaar verpest doordat een commissie die in opdracht van Binnenlandse Zaken onderzoek heeft gedaan tot de conclusie is gekomen dat Nederland nu, veel meer dan honderd jaar na de afschaffing van de slavernij, alsnog excuus moet aanbieden voor het instituut van slavernij zelf.

De slavernij én de slavenhandel waren, moet de regering erkennen, “misdaden tegen de menselijkheid.” Nou begrijpt ieder kind dat dit het geval is, wat dan ook is waarom het internationaal inderdaad misdaden tegen de menselijkheid zijn, maar blijkbaar moet dit nog even heel specifiek gezegd worden over de slavernij waar Nederlanders ooit in een ver verleden bij betrokken zijn geweest.

Oh, en dat is niet alles. Oh nee. De regering moet ook meteen even erkennen dat de gevolgen van de slavernij hoegenaamd nog steeds merkbaar zijn. Met andere woorden, dat donkere Nederlanders nog steeds de gevolgen ervan voelen in hun dagelijks leven.

Het rapport bestaat uit 217 pagina’s en heeft betrekking op de periode van de 17e eeuw tot 1 juli 1863.

Andere conclusies uit het rapport – behalve dus dat ‘we’ onze excuses moeten aanbieden voor iets waar wij helemaal niets mee te maken hadden, en waar onze voorouders naar alle waarschijnlijkheid ook niet schuldig aan waren (de mijne komen uit Friesland, het platteland, en waren arm. De mijne hebben zelfs nooit maar een slaaf gezien, laat staan slaven gehouden over verhandeld – zijn onder meer dat er een nationaal slavernijmuseum moet komen, dat Keti Koti een nationale feestdag moet worden, en dat “het slavernijverleden” een prominente(re) rol krijgt in het onderwijs.

Dat is Woke-speak voor: indoctrinatie met zelfhaat van onze kinderen. Hoewel dat natuurlijk ook niet hardop mogen zeggen, want stel je voor dat je er een andere mening op nahoudt dan radicaal-woke-blm-links.

Oh ja. En de regering moet ook nog even “institutioneel racisme” bestrijden “op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het onderwijs en de politie.” Want, zegt de commissie, al die vormen van “racisme” komen voort uit het slavernijverleden!

En dan, tenslotte, geld. Want daar gaat het veel van de BLM-activisten natuurlijk écht om. Nou, wat dat betreft is er goed nieuws voor ze: de commissie vindt dat er geld moet worden uitgegeven om ‘de gevolgen van het slavernijverleden te verminderen.’ Met andere woorden, donkere mensen zouden het financieel nu minder goed hebben door de slavernij nog steeds, en dat moet dus ook (deels) financieel worden opgelost.

Zoals Roelof Bouwman het verwoordt:

Mensen die nooit slavenhouder zijn geweest excuses laten aanbieden aan mensen die nooit slaaf zijn geweest. De Mounties hadden het niet kunnen verzinnen.#ketikoti https://t.co/nTAsIAZMUp — Roelof Bouwman (@RoelofBouwman) July 1, 2021

Zo.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!