Filmpje! CDA-voorzitter krijgt Gouden Dolk voor meest achterbakse streek binnen politieke partij

Bij het programma De Nieuws BV op NPO Radio 1 wordt eens in de zoveel tijd de ‘gouden dolk’ uitgereikt, een cynische prijs voor smerige politieke spelletjes en doortrapte streken van politici. Dit keer werd de prijs uitgereikt door Tijs van den Brink en politiek eindredacteur Peter Kee. De pechvogel die hem in ontvangst mag nemen is CDA-voorzitter Marnix van Rij.

De gouden dolk wordt deze keer uitgereikt aan Van Rij, vanwege de vieze spelletjes die er zijn gespeeld omtrent ex-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en het verloochenen van de idealen van de eigen partij ten behoeve van de kans op macht. De prijs wordt niet alleen uitgereikt om het doortrapte gedrag nog eens extra te belichten, maar moet (in dit geval) ook worden gezien als een soort wake-up call.

De prijs voor de meest achterbakse streek binnen de politieke partij gaat naar het CDA, en dan specifiek naar Marnix van Rij. @Tijsvandenbrink zegt in @denieuwsbv: 'Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Niemand denkt: dit is een leuke club, daar wil ik bij horen.' pic.twitter.com/PMXzlqmhp3 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 16, 2021

Volgens Kee en Van den Brink heeft het CDA zichzelf flink in de voet geschoten en is dat onder leiding van Van Rij alleen maar erger geworden. Daarbij lijkt het CDA de wake-up call van het uitreiken van de gouden dolk ook nog eens te negeren, want Wopke Hoekstra heeft hem vorig jaar ‘gewonnen‘ om vrijwel exact dezelfde redenen.

Het CDA lijkt erop gebrand om koste wat het kost in het kabinet te willen komen. Idealen zijn slechts handig voor holle slogans en de achterban moest worden bepaald door welke kiezersgroep de meeste stemmen op zou kunnen leveren. De partij stuurt onder Van Rij gewoon nog verder aan op het wegdrijven van de traditionele achterban en zich nog meer te richten op VVD- en D66-kiezers. Ze probeerden het dus op te nemen tegen twee partijen die hun eigen achterban veel beter in de smiezen hebben, maar willen niet inzien waarom dat niet heeft gewerkt.

Sterker nog, Van Rij bazelde in april van dit jaar nog bij Trouw over de inclusieve samenleving, de innerlijke kracht van de partij en het bepalen van thema’s aan de hand van wat hun Duitse zusterpartij doet. De managementtaal van D66 en Volt is er niets bij!

En terwijl ze zich bij het CDA achter de oren krabben over hoe het toch kan dat iedereen de interesse in die partij verliest, vinden ze ook nog dat Pieter Omtzigt maar excuses moest maken voor zijn aandeel in al het gedoe van afgelopen tijd. De man die de christelijke waarden wél uitdraagt en goed is voor een derde van de zetels van het CDA. Van Rij doet de oogkleppen op en steekt zijn kop nog verder in het zand.