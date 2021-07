Filmpje! DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien: ‘Excuses voor slavernij? Niet in mijn naam!’

Een adviescommissie ingeschakeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat de Nederlandse regering excuus aanbiedt voor de slavernij én “toegeeft” dat de gevolgen van de slavernij ook nu nog gevoeld worden. Onzin! zegt DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien in dit nieuwe filmpje. Als de regering sorry zegt, prima, maar dat doet het kabinet dan niet in zíj́n naam!

Laat er geen misverstand over bestaan: slavernij was en is iets verschrikkelijks. De mensen die zich daar toentertijd aan schuldig hebben gemaakt, nou, die hebben zich later voor God mogen verklaren. Hopelijk voor hen had God meer compassie met ze dan wij.

Maar dat heeft hier natuurlijk helemaal niets mee te maken. De mensen die schuldig waren aan de slavernij zijn al lang en breed dood, vindt onze hoofdredacteur Michael van der Galien in zijn nieuwe filmpje. Je hebt het over bijna 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft, en 200-300-400 jaar geleden dat er echt Nederlanders betrokken waren bij de slavenhandel op grote schaal. Daar nú excuus voor aanbieden, uit naam van ons allemaal, is belachelijk, vindt Michael.

En trouwens, gaat Michael verder, er kan zelfs geen excuus worden aangeboden voor zíj́n voorouders. Die kwamen van het Friese platteland. De kans dat zij een slaaf gezien, laat staan gehouden hebben is niet-bestaand.

Kijk!



Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!