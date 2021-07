Filmpje! FVD verovert Tilburg met vrijheidsevangelie: ‘Samen pakken we onze vrijheid terug!’

Donderdag was een mooie dag voor aanhangers van Forum voor Democratie. Want FVD-toppers ging naar Tilburg, voor een bijeenkomst met supporters. Wat volgde was een schitterende dag, vol energie, en bovenal met een positieve boodschap in deze barre tijden.

Je hoort weleens van critici dat FVD “negatief” zou zijn omdat de partij zich verzet tegen de achterlijke lockdownmaatregelen van het kabinet, en ook filosofisch tegen de postmodernistische waanzin is. Maar iedereen die de partij op de voet volgt weet dat dit de grootst mogelijke onzin is. Als FVD ergens voor staat dan is het optimisme. Misschien niet voor het land als geheel, maar zeker wél voor de achterban zelf. Voor Forumland-inwoners.

Geloof me niet? Nou, kijk dan maar gewoon even naar wat beelden van de bijeenkomst in Tilburg. Die beelden zeggen álles.

Of deze:

Hier de lange video:

Als je dit zo ziet begrijp je ook meteen dat de peilingen werkelijk schpeilingen zijn; totaal irrelevante momentopnames gecreëerd door instellingen die heel dicht tegen het partijkartel aanschurken en die weinig tot geen begrip hebben van de achterban van partijen als FVD. Zij denken dat FVD wegzakt, op een zetel of vijf a zes staat.

Ik geloof daar helemaal niets van. Voor de verkiezingen hadden ze het over 2 a 3 en maximaal 4 zetels. Het werden er 8. Nu zal dat niet minder zijn. De opkomst bij bijeenkomsten blijft namelijk indruk maken; het ledental is indrukwekkend; de partij lééft.

Want welke andere partij kan dit soort bijeenkomsten organiseren en dan zo’n gepassioneerde groep mensen bij elkaar brengen; waar de partij ook komt?

Volgens mij gaat FVD volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen veel harder toeslaan dan de kartelistas voor mogelijk houden. Gelukkig maar. Want er is geen enkele andere partij die zich zo hard, en zo passievol, inzet voor onze vrijheid!