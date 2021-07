Filmpje! Gideon van Meijeren (FVD) sloopt Mark Rutte in epische confrontatie

In wat alleen maar een epische confrontatie genoemd kan worden heeft Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid op bijzonder indrukwekkende wijze de vloer aangeveegd met demissionair premier en leugenaar eersteklas Mark Rutte. Het onderwerp? Het boek COVID-19: The Great Reset door World Economic Forum-oprichter Klaus Schwab. De leugen? Rutte beweerde dat boek niet te kennen. De conclusie? Rutte is niet alleen een pathologische leugenaar, maar hij is ook nog eens volstrekt incompetent als hij geconfronteerd wordt met een goede debater.

Hoewel Mark Rutte weleens de grootste obsessieve leugenaar is die zich premier van ons land heeft mogen noemen, zijn er verdacht weinig Kamerleden met de slimheid hem klem te zetten en publiekelijk op die wijze te ontmaskeren. Nou, goddank zit er tegenwoordig een man in de Kamer die luistert naar de naam Gideon van Meijeren.



Van Meijeren vroeg Rutte wat hij eigenlijk van dat boek vindt van Schwab; een boek dat inhoudelijk overduidelijk neo-communistisch is.

Ruttes antwoord? Hij is niet bekend met dat boek. Nope. Nooit van gehoord. Geen idee waar Van Meijeren het over had. Maar hij had nog wel wat advies voor de FVDer: dit soort “conspiracy theorieën” zijn interessant, maar gewauwel. Wappies! Niet meer doen dus.

Helaas voor Rutte was Van Meijeren enorm bij de pinken. Hij verbaasde zich erover, zei hij, dat de eerste vraag sinds zijn beëdiging als Kamerlid die hij direct stelt aan de premier als antwoord “een leugen” krijgt. Want Van Meijeren confronteerde Rutte vervolgens met een brief die hij zélf geschreven had aan Schwab, en waarin hij die man bedankt voor het toezenden van The Great Reset. Oh ja; en waarin hij het boek ook nog eens prijst omdat het een schitterende toekomst zou schetsen voor de wereld.

Oeps. Daar ging er iemand heel erg nat.

En daar bleef het niet bij. Want Rutte probeerde zich er daarna wat uit te kletsen onder het motto dat het een “diplomatieke” brief was, dat hij het niet gelezen had maar lief wilde zijn. Maar The Fourth Industrial Revolution, een ander boek van Schwab, had hij wel gelezen en dat was een geweldig boek.

Toen ging Van Meijeren weer vol in de aanval. Want The Great Reset is een gewoon een neo-communistisch boek dat onder meer pleit voor de afschaffing van de parlementaire democratie en het instellen van een globale elite van experts die moeten beslissen wat er gebeurt. Hoe kan onze premier zo’n boek op positieve wijze beschrijven?

Het antwoord daarop van Rutte – die zich nu heel ongemakkelijk voelde – was bijzonder veelzeggend. Want hij begon het opeens op te nemen voor Schwab, die hij neerzette als een soort van geweldige mensendiennaar. Oké hij schrijft ook wel eens dingen waar Rutte het niet mee eens is, maar over het algemeen geldt dat hij echt een geweldige man is die nog geweldiger werk doet.

Ongelooflijk, natuurlijk. Want de inhoudelijke beschrijving van het boek, gegeven door Van Meijeren, klopt gewoon honderd procent.

Afijn, kijk deze confrontatie! Want het is echt episch om te zien hoe Rutte in de hoek wordt gedrukt en daarna gewoon knock-out wordt geslagen door een gloednieuw Kamerlid.