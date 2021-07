Filmpje! Thierry Baudet gaat met tractors naar Den Haag: ‘Wij staan 100% achter de boeren! Geen Great Reset!’

Het is woensdagochtend en Thierry Baudet is in een lange optocht op weg naar Den Haag. Met boeren. Want zij verzetten zich tegen de belachelijke stikstofmaatregelen waarmee de boerenstand kapot wordt gemaakt. “Forum voor Democratie staat 100 procent achter boeren,” zegt Baudet dan ook.

“Het is woensdagochtend en ik sta hier in Voorschoten met een heleboel tractors en een heleboel boeren. De sfeer is fantastisch,” aldus Baudet in een video die hij vandaag online zette.

“We gaan nu in een lange optocht naar Den Haag, naar het Malieveld, om te demonstreren tegen het belachelijke beleid van dit kabinet. Van CDA, van VVD, van alle andere Great Reset-partijen die de boerenstand in Nederland weg willen hebben; die met belachelijke stikstofmaatregelen en klimaatplannen die hele omgang met de natuur willen verstoren, die van heel Nederland één grote stad willen maken. Die massaal de immigratie laten doorgaan, de landen van de boeren willen afpakken om daar huizen en acz’s op neer te zetten.”

En Baudet was nog klaar. “Wij gaan naar Den Haag om een halt toe troepen. Forum voor Democratie staat 100 procent achter [de] boeren.”

Voor de boeren is het natuurlijk verschrikkelijk wat er momenteel gebeurt. Het PBL gaf onlangs bijvoorbeeld aan dat als er strengere stikstofregels gehanteerd worden, de boeren mogelijk grotendeels of zelfs bijna helemaal verdwijnen uit Noord-Brabant, Overijssel én Gelderland. Daarmee worden letterlijk duizenden boerengezinnen getroffen; mensen die zich opeens ernstig zorgen moeten maken over de vraag of ze nog wel in het eigen onderhoud kunnen voorzien.

De Nederlandse boer zit diep in de problemen. Of al die radicaal-linkse plannen worden nu tegengehouden, of het is gewoon einde oefening zometeen voor héél veel boeren. Vreselijk.