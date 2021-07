Frankrijk scherpt toegangseisen voor Nederlanders flink aan: of vaccinatiebewijs óf negatieve test (24 uur)

De Franse regering heeft laten weten dat het vanaf vannacht – om middernacht, om precies te zijn – zwaardere reisbeperkingen invoert voor Nederlanders en reizigers uit een paar andere landen. Als je morgen naar het mooie land wil zul je of moeten aantonen dat je gevaccineerd bent óf een negatief testresultaat laten zien dat maximaal 24 uur geleden is afgenomen. Doe je dat niet, dan ben je niet welkom.

Slecht nieuws voor Nederlanders die van plan zijn de komende dagen naar Frankrijk te gaan. Ze zullen namelijk of moeten bewijzen dat ze dubbel gevaccineerd zijn óf met een negatieve test aantonen dat ze niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Deze test mag niet ouder dan 24 uur zijn.

Wat betreft de vaccins geldt dat je een week na je twééde prik met Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca gezien wordt als “volledig gevaccineerd.” Want Janssen betreft, die maar één dosis doet, geldt dat je na 28 dagen bekend komt te staan als “gevaccineerd.”

Het wordt dus lastiger om naar Frankrijk op vakantie te gaan voor Nederlanders.

Niet alleen Nederlanders zijn het doelwit van deze verscherpte maatregelen. Ze gelden namelijk ook voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Spanje, Portugal en Griekenland.

Eén van dé verkooppunten van de Europese Unie is dat we “vrij reizen” hebben. Dit wordt ons sinds jaar en dag verkocht als een “recht” dat “wij Europeanen” hebben en behóren te hebben. Maar wat wekt de verbazing? Opeens is dat recht geen recht meer, maar een privilege.

Gek. Want dit was allemaal zogenaamd niet mogelijk toen critici van massa-immigratie stelden dat er grenscontroles moesten komen om iets te doen aan de enorme migratiestromen uit het Midden-Oosten en Afrika. Dat zelfs maar opperen was toen anti-Europees. Vreselijk, hoe durfden we! En natuurlijk kon dat niet! Open grenzen hoorden nu eenmaal honderd procent bij het nieuwe Europa. Niets kon daar verandering in brengen.

Niks!

Nu weten we dus dat dit je reinste flauwekul was. Het ontbrak niet aan mogelijkheden om de grenzen dicht te gooien of in ieder geval grenscontroles in te voeren, maar aan de politieke wil. En de boven-ons-gestelden hebben zichzelf ontmaskerd door de coronamaatregelen. Opvallend.