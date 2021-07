Franse president Macron reageert op enorme coronademonstraties: ‘Wat is de vrijheid om anderen te besmetten waard?’

In Frankrijk worden steeds heftigere coronamaatregelen genomen, waardoor de demonstraties ook in intensiteit toe zijn genomen. De Franse regering wil in augustus zelfs vaccinatiebewijzen verplichten voor toegang tot horecazaken en winkelcentra. Zondag reageerde de Franse president Emmanuel Macron op de coronademonstraties en zei: ‘Vrijheid is nooit onvoorwaardelijk, grenzeloze vrijheid bestaat niet’.

Macron lijkt geen millimeter te willen meebewegen en negeert alle kritiek op zijn draconische beleid. Hij zei namelijk wel de dialoog aan te willen gaan met coronasceptici, maar voegde daaraan toe dat hij ‘moeite heeft met het irrationele, manipulatieve en cynische verzet tegen de maatregelen’, meldt Elsevier Weekblad.

Het is echter juist Macron zelf die irrationeel, manipulatief en cynisch is geworden. ‘Vrijheid is nooit onvoorwaardelijk, grenzeloze vrijheid bestaat niet. Wat is de vrijheid om anderen te besmetten waard? Dat is geen vrijheid, maar onverantwoordelijk gedrag, egoïsme’, zei hij tegen de demonstranten.

Macron doet net alsof coronavaccins besmettingen voorkomen, wat je reinste onzin is. Ja, ze zorgen ervoor dat de virusoverdracht wordt bemoeilijkt, maar dat is absoluut niet hetzelfde als virusoverdracht voorkomen!

Het is dus niet meer dan logisch dat de Fransen massaal de straat op gaan om tegen deze belachelijk strikte maatregelen te demonstreren. Het komt namelijk gewoon neer op vaccinatiedwang, of je moet maar tevreden zijn met een situatie waarbij je vrijwel nergens naartoe kunt als Fransoos.

Voor Macron maakt het allemaal niets uit. Zelfs het feit dat er felle kritiek is vanuit zijn eigen partij doet hem kennelijk niks, want hij blijft gewoon zijn autoritaire koers varen ‘om besmettingen te voorkomen’.

De komende maanden worden waarschijnlijk cruciaal voor de Franse president. Als hij zijn zin door blijft drukken, en de coronademonstraties steeds heftiger worden, dan komt hij voor een lelijke verrassing te staan. In Frankrijk zullen ze dan namelijk zien dat er, ondanks de vaccinatieplicht, nog steeds besmettingen plaats zullen vinden. Maar aangezien Macron nergens voor lijkt te willen buigen, is de kans vrij klein dat hij lering trekt uit dat scenario.