FVD hekelt EU-dwang “discriminatie van mannen” aan universiteiten: ‘We betalen miljarden per jaar aan Brussel, wij zouden hen moeten chanteren!’

Gisteren werd bekend gemaakt dat de Nederlandse minister Van Engelshoven universiteiten in ons land gaat dwingen om te voldoen aan bepaalde genderquota. De reden voor deze doorgeslagen identiteitspolitiek? De EU gaat subsidiestromingen stopzetten als universiteiten niet divers genoeg zijn. Forum voor Democratie hekelt deze dwang vanuit Brussel; Nederland betaalt miljarden per jaar en wordt nu gewoon gechanteerd.

D66-minister Ingrid van Engelshoven kwam gisteren met een opmerkelijke mededeling: er gaat een gendergelijksplan ingevoerd worden, naast het feit dat Van Engelshoven instituten al had opgedragen om de etniciteit van personeel bij te houden. Dit alles onder het mom van diversiteit. En wie zich niet houdt aan de nieuwe EU-diversiteitseisen loopt het risico miljarden uit Brussel mis te lopen.

Volgens Forum is dit een grove schande. Nederland betaalt al jaren gigantische bedragen aan de EU, van veel van de investeringen zien we zélf weinig terug, en nu menen de Brusselse bobo’s ons land te kunnen chanteren. Volgens Forum zouden wij juist de EU moeten chanteren, door te dreigen de investeringen stop te zetten.

De EU dwingt Nederlandse universiteiten tot het discrimineren van mannen, zogenaamd ten gunste van “niet-mannelijke geslachten”. Anders geen subsidiegeld. Belachelijk. NL betaalt miljarden per jaar aan de EU. Wij zouden de EU moeten chanteren i.p.v. andersom. #FVD wil een #nexit. pic.twitter.com/VxdBrtoct9 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 14, 2021

De intersectionele dwalingen spatten van het nieuwe EU-plan af; het nieuwe beleid grossiert in mannenhaat. Universiteiten moeten zich in allerlei bochten wringen om zo veel mogelijk vrouwen, transgenders of non-binaire personen aan te nemen. Kijken naar kwaliteit gaat hiermee iets secundair worden.

Het meest trieste van dit alles is dat de ruggengraatloze Van Engelshoven hier mee akkoord gaat. Wat natuurlijk geen verrassing is, aangezien zij zelf aan de wieg stond van een vrouwenquotom in topfuncties, en met name universiteiten, in Nederland. Daarnaast wilde ze zelf dat onderwijsinstellingen etniciteit gingen turven en ‘diverse’ onderzoeksprojecten zouden beloningen krijgen.

In Nederland is men drukker bezig met het woke-gedachtegoed te verankeren op de onderwijsinstellingen in plaats van onderwijskwaliteit te garanderen. Het is nu de vraag wanneer radicale visies zoals Critical Race Theory (CRT) verplichte kost gaan worden voor studenten.