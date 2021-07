Geert Wilders schrikt zich rot nadat bedreiger teruggestuurd wordt vanwege psychische klachten: ‘Wat een land!’

PVV-leider Geert Wilders is verbaasd. En dat is niet eens zo gek. Want de persoon die hem een dreigbrief met injectienaald stuurde is door de politie naar huis gestuurd. Hij/hij/xer lijdt namelijk aan “psychische klachten” dus tja. “Wat een land,” schrijft Wilders terecht op Twitter.

Op 22 juli postte Geert Wilders een foto op Twitter. Een schokkende foto. Want iemand had hem een brief gestuurd met injectienaald en een eis om geld te betalen. Nou is de PVV-leider heel wat gewend, maar dit gaat zelfs heel ver voor hém.

En dus nam hij contact op met het OM. Die lieten hem weten dat dit mogelijk “een strafbare dreiging met zware mishandeling en poging tot afpersing” was. Hij ging dus aangifte doen.

Na recente dreigbrieven blijkt nu ook een aan mij geadresseerd pakket te zijn bezorgd bij de TK met daarin oa een injectienaald en een eis om geld te betalen. Volgens het OM een strafbare dreiging met zware mishandeling en poging tot afpersing dus ik ga aangifte doen. Waanzinnig. pic.twitter.com/XZOLanHGv6 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 22, 2021

Na de aangifte werd er inderdaad een verdachte aangehouden. Heel goed, zou je denken. Want zo iemand moet natuurlijk van de straat gehaald worden. Het kan en mag niet zo zijn dat hij Wildes of anderen bedreigt en ermee wegkomt – in welke situatie hij zich ook bevindt.

Maar daar denken de politie en het OM heel anders over. Want, laat Wilders vandaag weten op zijn favoriete sociale medium, de verdachte is weer vrij. Ze hebben hem laten gaan vanwege “psychische omstandigheden.”

Verdachte aangehouden en na overleg met het OM na verhoor weer naar huis gestuurd ivm “psychische omstandigheden”. Ongelooflijk. Wat een land. https://t.co/R1yMiE7oSZ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 29, 2021

“Ongelooflijk. Wat een land,” merkt Wilders terecht op.

Wat dit des te erger maakt is dat we maar al te vaak horen dat burgers die een gewelddadige aanslag plegen “psychische klachten” hadden waar de autoriteiten en de instanties van op de hoogte waren. Dat deze persoon een psychisch probleem heeft is dus niet reden om hem te laten gaan, maar juist om hem nog beter in de gaten te houden én om in actie te komen om ervoor te zorgen dat hij dit soort dreigementen (want dat zijn het natuurlijk) niet in daden kan omzetten.