Geert Wilders spreekt zich uit tegen Wokegekte in onderwijs: “Hou op met die gekkigheid”

Directeur Marie Ricardo van COC Nederland wil dat er op school meer gesproken wordt over zogenaamde “genderdiversiteit.” Dat is de radicale postmodernistische opvatting dat er meer dan twee “genders” zijn. PVV-leider Geert Wilders vindt dat totaal belachelijk. “Hou op met die gekkigheid,” schrijft hij op Twitter.

We moeten het tegenwoordig maar heel normaal vinden dat er zogenaamd dertig ofzo “genders” zijn. Want sommige mensen voelen zich niet de gender waarmee ze geboren zijn. En dus moeten we daar alles op aanpassen. Totale waanzin natuurlijk; de biologie spreekt voor zich. Maar dat hardop zeggen is zo ongeveer een hate crime, dus we doen het maar niet.

PVV-leider Geert Wilders valt er nu over dat de voorzitter van COC Nederland wil dat er meer over “genderdiversiteit” gesproken wordt op school. Dit omdat er dan zogenaamd minder geweld zou plaatsvinden tegen “niet-binaire” personen.

Gelukkig zijn er nog een paar politici in Nederland die begrijpen dat dit pure waanzin is. Kom er maar in Geert:

Hou op met die gekkigheid.

Op school moeten kinderen leren rekenen, lezen en schrijven. https://t.co/FkJNSHYmiJ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 30, 2021

“Hou op met die gekkigheid,” aldus Wilders. “Op school moeten kinderen leren rekenen, lezen en schrijven.” En dat is het. Punt.

Hij heeft natuurlijk gelijk. Maar dat zal de gendergekkies niet tegen houden. Die zijn er namelijk – terecht – van overtuigd dat het onderwijs (aan kinderen) dé ideale plek is om nieuwe generaties te indoctrineren met hun postmodernistische gekheidsdenken. En aangezien zij nu machtsposities hebben veroverd in het onderwijs, zodat ze kunnen doen en laten wat ze willen, en hele generaties klaar kunnen stomen die hun postmodernistische marxistische waanzin omarmen en daarna zelfs uitdragen, zijn ze niet van plan pas op de plaats te maken. Oh nee, ze gaan er vól voor. Klimaatwaanzin. Gendergekte. BLM-zelfhaat. Alles wordt nu door de strotten geduwd van nietsvermoedende kinderen. Door hun ‘docenten.’

Er zit onderhand maar één ding op: je kind van een publieke school halen en naar een privéschool sturen.