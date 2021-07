Geldverslindende Nederland klimaatpolitiek: ‘Binnenhof ruziet over sluiting twee kolencentrales, Azië wil er 600 extra bouwen’

Terwijl in het Binnenhof politieke partijen aan het kissebissen zijn over de vervroegde sluiting van twee kolencentrales blijkt dat men in Azië er 600 (!) kolencentrales bij wil bouwen. Terwijl we in ons kikkerlandje honderden miljarden uitgeven om te verduurzamen zet men in een ander continent juist vol in op vervuilende energie. Het realisme van een wereldwijde klimaatpolitiek in een notendop.

De Britse denktank Carbon Tracker kon geen betere timing bedenken met de publicatie van een nieuw rapport dan deze week. Terwijl in Nederland politieke partijen elkaar in de haren vliegen over een vervroegde sluiting van kolencentrales blijkt dat men in Azië honderden erbij wil bouwen, dat meldt de Telegraaf.

In de publicatie wordt vermeld dat vijf Aziatische landen (China, India, Indonesië, Japan en Vietnam) grootse plannen hebben om in totaal honderden nieuwe kolencentrales bij te bouwen. Het laat ook pijnlijk zien dat realisme in Westerse klimaatpolitiek compleet ontbreekt. Terwijl we in het Westen miljarden betalen om te verduurzamen, belastingen en energierekeningen de pan uit rijzen, kan het men in andere continenten vrij weinig schelen wat de klimaatapologeten van het Klimaatakkoord van Parijs allemaal ‘eisen’.

Urgenda zit, zoals gewoonlijk, Nederlandse politieke partijen op te jutten om de kolencentrales te sluiten. Terwijl men zich op het Binnenhof in allerlei bochten wringt om dit mogelijk te maken, en zichzelf daarna trots op de schouders te kloppen, gaat men in andere delen van de wereld juist vol inzetten op deze vorm van energieopwekking.

Tot overmaat van ramp betekent de sluiting van Nederlandse kolencentrales niet per se dat we de uitstoot van ons land verminderen, het zou namelijk goed kunnen dat we vervuilende stroom uit het buitenland moeten kopen om de klappen op te vangen.

Het laat maar weer eens pijnlijk zien aan wat voor een geldverslindend project we zijn begonnen. In Nederland zijn we de braafste van de klas, terwijl andere landen zich weinig tot niets aantrekken van internationale afspraken. En ondertussen blijven wij maar braaf de alsmaar stijgende belastingen en energieprijzen betalen.