Gendergekte gaat door: rechtbank staat ‘X’ als geslacht op geboorteakte toe

Het geslacht van iemand die zich noch man noch vrouw, of juist allebei, voelt, mag vanaf heden met een ‘X’ als geslacht worden aangeduid op een geboorteakte. De Amsterdamse rechtbank is van mening dat non-binaire mensen dit recht hebben. Het o zo gevreesde genderneutrale paspoort, waar PVV’er Martin Bosma al langer voor waarschuwt, wordt nu verwezenlijkt.

De zwaar onderdrukte non-binairen in ons land kunnen opgelucht ademhalen. De Amsterdamse rechtbank heeft groen licht gegeven voor een neutraal geslacht in een paspoort of andere vorm van geboorteakte. De Telegraaf laat weten dat de rechtbank van mening was dat er tot op heden binnen de regelgeving geen rekening werd gehouden met de wet op gelijke behandeling:

“een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de exclusief mannelijk of vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen”

In Nederland is het namelijk zo dat transgenders wel hun geslacht kunnen laten veranderen op hun geboorteakte maar non-binaire mensen dus niet. De zaak was aangespannen door een vrouw die er ‘last’ van had dat ze werd aangesproken als vrouw en niet als genderneutraal. De gevolgen hiervan waren dat ze allerlei psychische klachten kreeg: “Er is vastgesteld dat sprake is van genderdysforie en een lichte depressie voortkomend uit identiteitsproblematiek.”

Het genderneutraal maken van zo’n beetje alles in Nederland is tegenwoordig helemaal hip in Nederland. Martin Bosma hekelt D66 hier nog het meeste voor, onder druk van de EU én uit eigen overtuiging lopen zij voorop om alles genderneutraal te maken, twee maanden terug zei hij hier nog het volgende over:

”Deze staatssecretaris is helaas een willoze speelbal in de handen van die sektarische genderactivisten. Geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart is verdwenen. Er bestaan immers geen mannen en vrouwen meer. Wat een lariekoek! Vreemd genoeg liet hij het bekendmaken van het besluit over aan D66-minister Van Engelshoven. Die het onderwijs de afgelopen vier jaar liet slabakken, maar zich wel inzet voor genderneutraal speelgoed. Kwestie van prioriteiten.”

En zo wordt ook de geboorteakte gepolitiseerd onder het mom van ‘inclusiviteit’.